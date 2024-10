Defesa Civil de São Paulo confirma quarta morte após temporal

Rumo ao Monte Gorringe. Invisível sob as ondas do Atlântico, no cruzamento das águas provenientes do Mediterrâneo, do Atlântico Sul e do Atlântico Norte, este maciço subaquático ergue-se como um oásis de vida. Origina-se em planícies abissais a uma profundidade inferior a 5.000 metros, enquanto o seu cume culmina a menos de 40 metros abaixo da superfície. Graças às correntes carregadas de nutrientes que nascem das profundezas ao longo dos seus flancos, o Gorringe oferece um espaço de descanso e restauração na rota dos grandes migrantes.

O navio de quatro mastros Santa-Maria-Manuela demorou vinte e quatro horas para chegar ao local desde Lisboa, a 200 quilómetros de distância, para uma expedição de três semanas que terminou no final de setembro. Financiado pela fundação portuguesa Oceano Azul, concessionária do Oceanário, o grande aquário de Lisboa, e criada por um grande grupo económico português presente na grande distribuição, em particular, é movido tanto pela curiosidade científica quanto por motivações ambientais. Os seus membros estão convencidos de que a montanha subaquática merece ser preservada, muito além da sua simples classificação Natura 2000. Resta comprová-la através de evidências da riqueza da biodiversidade que abriga.

“Temos um objetivo afirma Tiago Pitta e Cunha, diretor da Fundação Oceano Azul. Faça as pessoas compreenderem que o oceano não é apenas um espaço, mas um sistema do qual todos dependemos. O Gorringe ajudará a mostrar como funciona este mundo complexo com suas interações biológicas, químicas e físicas. » Este antigo conselheiro das Nações Unidas para a União Europeia actua em duas alavancas, contribuindo para a identificação e estabelecimento de áreas marinhas a serem preservadas e participando de diversos encontros internacionais sobre o tema. Continua a encorajar os Estados a respeitarem o seu compromisso de proteger 30% dos oceanos mundiais até 2030. Às vezes com sucesso: em 17 de outubro, o governo da região dos Açores votou pela criação de uma área marinha de 287.000 km², uma das maior no Atlântico Norte, metade da qual estará totalmente protegida.

Portugal, muito envolvido

A do Monte Gorringe custa entre 1 milhão e 1,5 milhões de euros, segundo Tiago Pitta e Cunha. “Para um governo seria muito mais caro e difícil de organizar, ele acredita. Se tivermos sucesso, é graças à rede de parceiros: universidades, centros de investigação, ONG e até a marinha nacional, desta vez. » Nos últimos anos, Portugal tem-se envolvido muito na defesa dos oceanos. Em 2022, realizou-se em Lisboa a segunda conferência da ONU que lhe foi dedicada. O próximo deverá acontecer na França em 2025.

