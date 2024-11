cantos homofóbicos durante o jogo Saint-Etienne-Estrasburgo, o governo apreende a Liga

Othman Nasrou, Secretário de Estado do Ministro do Interior Bruno Retailleau, pediu à Liga de Futebol Profissional na noite de domingo, 3 de novembro, que explicasse “por que o jogo Saint-Étienne/Estrasburgo não(cale-se) não foi interrompido » SÁBADO. Em sua mensagem postada na rede socialo secretário de Estado lembrou que com Bruno Retailleau e o ministro do Desporto Gil Avérous, tiveram “disse às autoridades do futebol (deles) determinação para acabar com cantos homofóbicos”.

O coletivo “Rouge Direct” desafiou o governo neste fim de semana em um mensagem transmitida em acompanhado de um vídeo das músicas. Estes foram endereçados aos Lyonnais. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo, em Lyon.

“Pedimos ao Ministro do Interior Bruno Retailleau e ao Ministro do Desporto Gil Avérous, bem como à Liga de Futebol Profissional que finalmente atuem. Novas reclamações serão apresentadas por Mᵉ Étienne Deshoulieres contra a LFP e DAZN a partir de segunda-feira »escreveu o coletivo.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Cantos homofóbicos no futebol, um refrão ruim Leia mais tarde

Reunião no Ministério do Interior

No dia 24 de outubro, Bruno Retailleau reuniu os dirigentes do futebol profissional francês no Ministério do Interior. Gil Avérous e Othman Nasrou participaram nesta reunião.

Ao final, o ministro do Esporte pediu às autoridades do futebol que apliquem rigorosamente o protocolo da FIFA, que prevê uma gradação que vai desde a suspensão da partida até a partida ser declarada perdida pelo time que recebe, em caso de derrota. problemas (homofobia, racismo, violência, etc.).

Bruno Retailleau julgou, por sua vez, que“parar as partidas” era “muito complicado” e não foi “não é a solução certa”.

Leia também a coluna | Artigo reservado para nossos assinantes “O público do futebol não está mais imbuído de racismo e homofobia do que o resto da população” Leia mais tarde