James Van Der Beek, ator de Dawson’s Creek, diagnosticado com câncer de intestino | Televisão dos EUA

Press Association



A estrela de Dawson’s Creek, James Van Der Beek, revelou que foi diagnosticado com câncer de intestino.

Apesar do diagnóstico, o homem de 47 anos disse que havia “motivos para otimismo” e que estava “se sentindo bem” ao fazer o anúncio em entrevista ao canal norte-americano People.

A estrela fez seu nome interpretando Dawson Leery na série dramática adolescente dos EUA de 1998 a 2003 e deve aparecer em um especial da Fox dos EUA chamado The Real Full Monty, que é baseado no filme britânico de 1997 e verá um grupo de celebridades masculinas. despir-se para aumentar a conscientização sobre a conscientização e a pesquisa sobre o câncer.

Ele disse à People: “Tenho câncer colorretal, tenho lidado com esse diagnóstico em particular e tomado medidas para resolvê-lo, com o apoio da minha incrível família. Há motivos para otimismo e estou me sentindo bem.”

O ator de Connecticut continuou trabalhando, aparecendo em um episódio de Walker, a reinicialização de Walker, Texas Ranger, na rede americana The CW, e aparecerá em Sidelined: The QB And Me, um filme original de Tubi que será lançado em 29 de novembro.

Ele disse à People que estava priorizando o tempo com sua esposa, Kimberly Van Der Beek, e seus filhos Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah.

Van Der Beek também é conhecido por seus papéis como uma versão fictícia de si mesmo em Don’t Trust the B —- in Apartment 23, em CSI: Cyber ​​como o agente do FBI Elijah Mundo, e como Matt Bromley na primeira temporada de o drama FX Pose.

O câncer de intestino pode se desenvolver no reto ou no cólon e é um dos tipos de câncer mais comuns em muitas partes do mundo. Às vezes é conhecido como câncer colorretal porque afeta o intestino grosso, que inclui o cólon e o reto. Os sintomas incluem dor no reto ou ânus, alteração na aparência ou formato das fezes, sangue ou muco nas fezes, anemia inexplicável ou alteração nos hábitos intestinais normais.