Carreta carregada com madeira tomba na BR-364 e deixa motorista e passageiro feridos

Na tarde desta quarta-feira, 5, um grave acidente quase acaba em tragédia na BR-364. Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais, mostram uma carreta carregada com madeira completamente tombada.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente teria ocorrido por volta de meio dia desta quarta nas proximidades do km 201, sentido Sena Madureira/Rio Branco.

Em um vídeo é possível ver o resgate do motorista. Ainda de acordo com a PRF na carreta haviam dois ocupantes e apesar da gravidade do acidente eles sofreram apenas ferimentos leves.

Não foi divulgada as causas do acidente.