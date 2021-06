Católicos preparam tapete ornamentados com flores e folhas na Catedral de Rio Branco

Católicos se reuniram durante a manhã desta quinta-feira, 03, como já é tradição, para a confecção do tradicional tapete de Corpus Christi, no estacionamento da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, em Rio Branco.

A confecção do tapete foi feita com tecido e TNT (tecido não tecido), ornamentados com flores e folhas, além de desenhos. Em 2020, a programação foi totalmente on-line, já neste ano, a missa na Catedral do Centro de Rio Branco vai contar com 300 pessoas, 50% da capacidade da igreja.

A missa começa às 17h e será celebrada pelo Bispo Dom Joaquim Pertíñez. Depois da celebração, o Santíssimo será conduzido em carro aberto para abençoar as famílias.

O católico Kennedy Oliveira afirmou que o dia de Corpus Christi é uma data muito importante para a Igreja Católica.

“Esse feriado é muito importante para nós cristãos e para a Igreja Católica. Hoje, terá a missa e depois a procissão. Será uma procissão diferente porque não terá fiéis durante o percurso, mas devido a pandemia terá carreata em alguns pontos da cidade onde iremos levar palavras de força e fé”, afirmou.

Um dos colaboradores e fiéis, Antônio José Barros, 37 anos, ressaltou a importância dessa data e lamentou o fato de alguns fiéis não puderem comparecer para a missa devido integrarem o grupo de risco da Covid-19.

“A gente sente muito a falta dos nossos irmãos que sempre se reuniam com a gente todos os anos para fazer as atividades da data comemorativa, mas por conta da pandemia tivemos que nos readaptar para celebrar o feriado. Esse feriado nos orgulha muito e nos ajuda a aprimorar nossa fé”, salientou.