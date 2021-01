“Caveirinha” do Bonde dos 13 é morto em ação da Polícia Militar na Baixada da Sobral

O presidiário monitorado por tornozeleira Severino Ripardo de Lima, de 37 anos, mais conhecido no mundo do crime como “Caveirinha”, membro da facção “Bonde dos 13”, foi morto com um tiro no peito na tarde desta quarta-feira, 6, após uma averiguação policial em uma residência localizada na Travessa São Pedro, no bairro Bahia Velha, na região da Baixada da Sobral.

De acordo com informações do Tenente Karlos e da Major Alexsandra, as forças policiais receberam uma denúncia que em uma casa havia três armas de fogo. Os militares se deslocaram até ao local e adentrarem na residência encontraram “Caveirinha” com uma arma de fogo. Segundo a Polícia, Severino chegou a apontar uma pistola para os policiais e um dos agentes reagiu efetuando um tiro no peito do membro da facção que se encontrava sozinho na casa.

Durante a ação, segundo a Polícia, foi apreendido duas armas de fogo, drogas e muita munição. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada pelos Policiais, mas quando os paramédicos chegaram ao local, “Caveirinha” já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Militares a uma distância mais do que o normal para que a imprensa não tivesse acesso as imagens do corpo e do local, e para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.