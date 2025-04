Centro de Apoio ao Surdo abre inscrições para curso básico de Libras em Rio Branco

Eliel Mesquita



Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi o cenário escolhido para a produção do filme “Geni e Zeppelin”, que tem a direção da cineasta Anna Muylaert. A produção iniciou o cadastro de atores e figurantes locais na sexta-feira, 4, e seguiu nesta quarta-feira, 9, no Salão Cultural Professora Cordélia Lima, um espaço administrado pelo governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansur (FEM).

Até o momento, cerca de 300 pessoas foram relacionadas. A meta é que cerca de 800 cruzeirenses participem das gravações. “Queremos muito que a história tenha a ‘cara’ de Cruzeiro do Sul e, portanto, da Amazônia. Por isso, abrimos espaço para um expressivo número de pessoas participarem da obra, pois se trata de uma história longa, e sabemos que aqui há descendência de indígenas, nordestinos e árabes, formando uma diversidade cultural, que será muito bonita ver na tela”, destacou o cineasta Sérgio de Carvalho.

O filme é uma adaptação da música de Chico Buarque, de mesmo título, que retrata um comandante que invade uma cidade, no caso Cruzeiro do Sul, e se apaixona pela Geni, idealizada pela direção da obra como uma mulher amazônica.

A diretora Muylaert, conhecida por obras como “Que Horas Ela Volta?”, escolheu a Amazônia como cenário principal para o longa e, ao conhecer Sérgio de Carvalho, diretor do aclamado filme acreano Noites Alienígenas, decidiu que o Acre seria o local ideal para a realização do projeto. As filmagens serão realizadas entre maio e junho, explorando as belezas naturais e a cultura da segunda maior cidade do Acre.

“O governo acreano está aberto ao diálogo com os realizadores para verificar as melhores possibilidades de apoio. Espaços públicos e governamentais já foram amplamente liberados para uso, de acordo com a agenda e as necessidades da equipe”, afirmou o presidente da FEM, Minoro Kinpara.

O filme contará com grandes nomes do cinema nacional no elenco, mas também pretende valorizar talentos locais. A etapa de seletivas no estado promove a integração da comunidade com o projeto cinematográfico.

Legado econômico e cultural

A produção, liderada pela Migdal Filmes — responsável por sucessos como “Minha Mãe é uma Peça” e “Nosso Lar” — promete trazer visibilidade ao Acre e uma significativa injeção na economia local. A expectativa é que hotéis, restaurantes e outros serviços sejam diretamente beneficiados, além da geração de emprego temporário para equipes de apoio e profissionais técnicos.

“Uma produção cinematográfica, quando chega a uma cidade, traz um aporte financeiro muito expressivo. Estamos falando de milhões que serão investidos em Cruzeiro do Sul, movimentando diversos serviços e aquecendo a economia criativa. Para o sucesso dessa iniciativa, temos o apoio do governo do Estado, que foi muito sensível à proposta, compreendendo a relevância do projeto para a sociedade local, pois, além da injeção na economia, vamos divulgar o Acre para todo Brasil e o mundo”, enfatizou Sérgio de Carvalho.

