Preocupação na Polônia sobre a decisão dos EUA de reposicionar tropas – DW – 04/04/2025

O Estados Unidos e Sudão do Sul foram envolvidos em uma briga diplomática desde que Juba se recusou a admitir um homem deportado dos EUA na semana passada, dizendo que ele era na verdade um cidadão congolês usando os documentos de viagem de um cidadão do Sudão do Sul.

Após a recusa, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, acusou o Sudão do Sul de “Aproveitar os Estados Unidos”. Em um comunicado, Rubio disse que “todo país deve aceitar o retorno de seus cidadãos em tempo hábil” quando os EUA buscam removê -los.

Como o governo de transição do Sudão do Sul “não respeitou completamente esse princípio, com vigência imediatamente, o Departamento de Estado dos Estados Unidos está tomando medidas para Revogar todos os vistos mantidos por detentores de passaporte do Sudão do Sul,” o declaração continuou.

Rubio acrescentou que as medidas seriam revisadas “quando o Sudão do Sul estiver em plena cooperação”.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, acusou o governo de transição do Sudão do Sul em Juba de ‘tirar proveito’ dos EUA Imagem: Saul Loeb/Pool Photo/AP/Picture Alliance

Presidente do Sudão do Sul Salva Kiir e seu vice -presidente oponente Riek Machar formaram o Governo de transição conjunta em 2020, que agora está à beira do colapso. A crise política do país se transformou recentemente em Violência entre tropas governamentais e grupos de oposição.

A ação do governo dos EUA levantou preocupações porque muitos portadores de passaporte do Sudão do Sul receberam o status de proteção temporária (TPS) por Washington devido a Fragil paisagem política do Sudão do Sul.

O TPS protege as pessoas da deportação e é concedido a estrangeiros que não podem voltar com segurança para casa devido a guerra, desastre natural ou outras condições “extraordinárias”.

“Esse movimento marca um abandono formal dos princípios humanitários que há muito diferenciam os Estados Unidos, sinalizando uma renúncia aos valores que historicamente apoiaram os vulneráveis ​​em tempos de crise”, Khaled Mahmoud, escritor egípcio e jornalista escreveu no X (anteriormente Twitter).

Abiola Lual Deng, analista de relações internacionais e pesquisador visitante da Academia de Artes da Mídia em Colônia, disse à DW que o Sudão do Sul “não fez nada de errado”.

“É sem sentido atingir um país pobre sobre uma pessoa”, acrescentou Deng, sugerindo que nações menores, como o Sudão do Sul, podem lutar para resistir à pressão dos EUA, observando que os EUA adotaram uma posição difícil, mesmo com seus aliados mais próximos, como Canadá e México.

“O que está acontecendo não é normal. Há uma sensação de descrença na velocidade com que as normas dos EUA estão sendo desmontadas”, disse Deng.

‘Caso isolado’

As autoridades do Sudão do Sul criticaram a jogada de Washington como injusta, dizendo que o caso era isolado e eles haviam cooperado com todos os outros casos de deportação.

Na segunda -feira, após sua chegada ao Aeroporto Interenacional de Juba, as autoridades determinaram que ele era na verdade um cidadão da República Democrática do Congo, de acordo com um comunicado do porta -voz de Relações Exteriores do Sudão, Apuk Ayel Mayen.

Na terça -feira, as autoridades de Juba anunciaram que aceitariam o cidadão congolês no país após sua recusa inicial.

“No espírito das relações amigáveis ​​existentes entre o Sudão do Sul e os Estados Unidos, o governo do Sudão do Sul decidiu conceder permissão de Makula Kintu para entrar no país”, disse Mayen.

Kintu teria chegado a Juba na quarta -feira, no entanto, o Sudão do Sul não disse se o manterá no país ou o deportará para o Congo.

Washington não indicou se reverterá sua decisão de “revogar todos os vistos mantidos pelos portadores de passaporte do Sudão do Sul e impedir mais emissão para impedir a entrada nos Estados Unidos pelos portadores de passaporte do Sudão do Sul”.

Os medos crescem de retorno à guerra civil no Sudão do Sul

Quem poderia ser afetado por visto e restrições de viagem ao Sudão do Sul?

Além de mais de 100 pessoas do Sudão do Sul nos Estados Unidos sob o programa TPS, centenas de atletas de atletismo, jogadores de basquete e modelos de moda podem ser impactados se as medidas dos EUA não forem revertidas.

Vários jogadores do time de basquete do Sudão do Sul que se apresentaram fortemente no 2024 Jogos Olímpicos de Paris são entendidos como estudando nos EUA e jogando para nós, equipes de faculdades.

Dois democratas da Carolina do Norte escreveram para Rubio, pedindo que ele reverta a ordem em apoio a um jogador de basquete masculino da Duke University.

“Os detentores de visto do Sudão do Sul nos Estados Unidos não são inimigos estrangeiros, nem são responsáveis ​​por qualquer desacordo que você e o presidente Trump podem ter com o governo de transição do Sudão do Sul”, escreveram os representantes Deborah Ross e Valerie Foushee em um Carta para Rubio.

“São membros de nossas comunidades, estudantes que buscam educação, atletas que esperam competir nos níveis mais altos, trabalhadores contribuindo para nossa economia e famílias que procuraram segurança e refúgio em nosso país”, continuou Ross e Foushee.

A Carolina do Norte é o lar de uma comunidade significativa do Sudão do Sul, incluindo milhares de jovens, conhecidos como “Lost Boys of Sudan”, que foram expulsos de suas casas em meio a uma guerra civil dos anos 80.

