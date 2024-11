China reafirma a soberania do Mar da China Meridional em meio às leis de fronteira das Filipinas | Notícias do Mar da China Meridional

A China opõe-se à decisão das Filipinas de definir os direitos marítimos do país no Mar da China Meridional.

A China reafirmou os seus territórios em torno de um recife no Mar da China Meridional depois de as Filipinas terem definido os seus limites marítimos nas águas contestadas.

O presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, assinou duas leis na sexta-feira para definir os direitos marítimos do país e estabelecer rotas marítimas e aéreas designadas para “reforçar a soberania”.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse no domingo que “se opõe firmemente a isso e continuará a tomar todas as medidas necessárias de acordo com a lei para defender resolutamente a soberania territorial e os direitos e interesses marítimos do país”.

Pequim reivindica soberania sobre quase todo o Mar do Sul da China, incluindo áreas reivindicadas pelas Filipinas, Brunei, Indonésia, Malásia e Vietname.

A China rejeitou uma decisão de 2016 do Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia, segundo a qual as suas reivindicações abrangentes não eram apoiadas pelo direito internacional. Os Estados Unidos, um aliado das Filipinas, apoiam a decisão do tribunal no caso, que foi movido por Manila.

A declaração do ministério chinês definiu uma linha de base de “águas territoriais” em torno de Scarborough Shoal, que a China reivindica como seu território e chama de Ilha Huangyan.

O cardume é um grande ponto de discórdia sobre a soberania e direitos de pesca. A China promulgou leis internas que abrangem o Mar da China Meridional, como uma lei da guarda costeira em 2021 que lhe permite deter estrangeiros suspeitos de invasão.

Com uma armada de navios da guarda costeira para fazer valer as suas reivindicações, Pequim acusa rotineiramente navios de invasão em áreas do Mar da China Meridional que se enquadram nas zonas económicas exclusivas dos seus vizinhos e que entrou em confronto repetidamente com as Filipinas no ano passado.

A guarda costeira da China emitiu um comunicado no domingo dizendo que as Filipinas enviam frequentemente navios de guerra e aeronaves militares e policiais para “invadir” as águas e o espaço aéreo perto de Scarborough Shoal. Acusou Manila de instigar a “pesca ilegal” na área.

Somente em agosto, os dois países relataram seis confrontos aéreos e marítimos na hidrovia contestada.

A escalada das tensões ameaçou atrair os EUA, que têm um tratado de defesa mútua com as Filipinas e prometeram ajudar Manila no caso de quaisquer ataques armados de terceiros contra soldados filipinos. Estes incluem pessoal da guarda costeira, aeronaves ou embarcações públicas “em qualquer lugar” do Mar da China Meridional.