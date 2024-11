Starmer se juntará a Macron no Dia do Armistício em Paris para mostrar solidariedade europeia | Keir Starmer

Jessica Elgot Deputy political editor



Keir Starmer se juntará a Emmanual Macron em Paris para o serviço religioso do Dia do Armistício Francês, em uma demonstração incisiva de solidariedade europeia, dias após a reeleição de Donald Trump, com a Ucrânia e a defesa na agenda de negociações privadas entre os dois líderes.

A visita terá um elemento simbólico, com Starmer se tornando o primeiro líder do Reino Unido a participar do evento de comemoração nacional da França desde Winston Churchill em 1944.

Diz-se que o número 10 e o Eliseu esperam que este seja um momento europeu significativo para a França e o Reino Unido, duas das principais potências da NATO, em meio a receios no continente sobre o futuro da aliança após a reeleição de Trump.

O primeiro-ministro voará para Paris na manhã de segunda-feira para participar do evento com veteranos franceses e britânicos para marcar o 80º aniversário do início da libertação da França.

O número 10 disse que as conversações entre os dois líderes “refletiriam sobre os laços estreitos entre os dois países, muitos deles forjados e cimentados pelo sacrifício de soldados britânicos e franceses na linha de frente”.

Embora a eleição de Trump não fizesse parte formal da pré-agenda de discussão, o número 10 disse que iria discutir Ucrânia e Gaza.

Os funcionários de Whitehall foram encarregados de examinar como a vitória de Trump afetará a forma final da revisão estratégica de defesa (SDR), que será divulgada na primavera. Starmer e a chanceler, Rachel Reeves, estão planejando estabelecer um caminho antes desse prazo sobre como o Reino Unido pode atingir a meta de gastos com defesa de 2,5% do PIB para OTAN Estados-membros.

Starmer e o secretário dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, citaram o objectivo da defesa como uma área de terreno comum com Trump, que apelou repetidamente aos países da NATO para fornecerem mais fundos e reduzirem a sua dependência dos gastos dos EUA.

Trump já havia instado os aliados da OTAN a gastar 3%, um aumento acentuado em relação ao nível atual do Reino Unido. Falando numa campanha em Agosto, ele disse: “Vou insistir que cada nação da OTAN gaste pelo menos 3%. É preciso subir para 3% – 2% é o roubo do século, especialmente porque estamos pagando por isso.”

Durante a campanha eleitoral nos EUA, ele disse que encontraria uma solução para acabar com a guerra de Vladimir Putin na Ucrânia “dentro de um dia”, mas não explicou como o faria. Seu candidato a vice-presidente, JD Vance, tem se oposto veementemente em fornecer mais fundos para apoiar a Ucrânia.

O Wall Street Journal informou que entre os planos de Trump para pôr fim ao conflito estava o estabelecimento de uma zona desmilitarizada de 800 milhas entre os exércitos russo e ucraniano, policiada por tropas europeias.

Bryan Lanza, conselheiro político de Trump desde a sua campanha presidencial de 2016, sugeriu neste fim de semana à BBC que Trump forçaria concessões territoriais à Ucrânia.

Volodymyr Zelenskyy e Donald Trump se reunirão em Nova York em setembro. Fotografia: Shannon Stapleton/Reuters

“Quando (Volodymyr) Zelenskyy diz que só vamos parar com estes combates, só haverá paz, assim que a Crimeia for devolvida, temos notícias para o presidente Zelenskyy: a Crimeia desapareceu.” Mas um porta-voz da equipa de transição presidencial de Trump disse mais tarde no sábado que Lanza não falava em nome do presidente eleito.

No domingo, um ministro do Reino Unido disse que o governo estava examinando todas as opções possíveis em termos de uma potencial mudança de abordagem em relação à Ucrânia por parte dos EUA.

Os funcionários de Whitehall estavam “considerando e planejando muitos cenários diferentes”, disse Darren Jones à Sky News no domingo. Jones disse que o Reino Unido não iria recuar nos seus próprios compromissos. “Não queremos qualquer aprovação da ideia de que estamos recuando nisso. É por isso que estamos oferecendo-lhes £ 3 bilhões por anoque você sabe, no contexto fiscal aqui no Reino Unido, é difícil, mas é a decisão certa para nós”, disse ele.

“As autoridades irão considerar e planear muitos cenários diferentes – como fariam sob qualquer administração – para garantir que o Reino Unido esteja na posição mais forte possível.”

No entanto, Jones disse que não se comprometeria especificamente a gastar 2,5% do PIB na defesa até ao final do actual parlamento, dizendo que a segurança e a defesa eram uma prioridade, mas que isso significava “compensações” noutras áreas.

Especialistas militares disseram que a próxima administração Trump deu um novo impulso à necessidade dos aliados da OTAN “consertarem as barreiras”.

Karin von Hippel, diretora do thinktank Royal United Services Institute, disse que foi um momento simbólico ter o presidente francês e Starmer unidos.

“É importante que o Reino Unido e a UE consertem as barreiras e estabeleçam uma relação mais forte agora que Trump venceu. O mesmo se aplica às relações bilaterais do Reino Unido com os países europeus.

“A América deixará de ser um parceiro confiável para qualquer país europeu, incluindo o Reino Unido. Portanto, é fundamental construir pontes e planear cenários que possam ser feitos agora, incluindo decidir onde irão reagir aos Estados Unidos quando discordarem.”

Em Paris, na segunda-feira, Starmer também se encontrará com o novo primeiro-ministro francês, Michel Barnier, o ex-negociador do Brexit com quem Starmer se encontrou várias vezes como secretário sombra do Brexit.

Ele depositará uma coroa de flores em memoriais de guerra perto da Champ-Élysées e no túmulo do Soldado Desconhecido no Arco do Triunfo.

“Estou honrado por estar em Paris para estar unido ao Presidente Macron em homenagem aos caídos na Primeira Guerra Mundial que fizeram o sacrifício final pela liberdade que desfrutamos hoje”, disse Starmer. “Estes eventos são vitais para garantir que a memória de milhões de jovens soldados, marinheiros e aviadores viva nas gerações vindouras.”

Ao anunciar a visita, Starmer prometeu £ 10 milhões em fundos governamentais para os 80º aniversários do Dia VE e do Dia VJ, em 8 de maio e 15 de agosto do próximo ano, prometendo eventos que envolveriam dezenas de milhares de militares.

O primeiro-ministro disse repetidamente que o compromisso do Reino Unido com a Ucrânia seria “firme”, independentemente da abordagem do presidente dos EUA – embora as autoridades em Kiev tenham disseram ao Guardian que estão frustrados sobre o fracasso da Grã-Bretanha em fornecer mísseis adicionais de longo alcance.

No domingo, o chefe do Estado-Maior de Defesa do Reino Unido disse que aproximadamente 1.500 soldados russos eram mortos e feridos todos os dias. O almirante Sir Tony Radakin disse que a Rússia ainda estava pagando um “preço extraordinário” pela invasão de Putin e que outubro foi o pior mês em termos de perdas desde o início do conflito em fevereiro de 2022.