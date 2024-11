a tradição do derby, motivação extra para os Verdes em dificuldade

Jogadores do Saint-Etienne, durante partida contra o Estrasburgo, no estádio Geoffroy-Guichard, 2 de novembro de 2024. ARNAUD FINISTRE/AFP

Quase três anos depois da última edição perdida para os Stéphanois (1-0), o derby Lyon-Saint-Etienne está de volta, domingo, 10 de novembro, às 20h45, na Ligue 1. Nesta temporada, os Verdes encontraram a elite e se a primeira parte da temporada for delicada (décimo sexto com 10 pontos), apesar da recente vitória sobre o Estrasburgo (2-0), a perspectiva de enfrentar pelos 125e Já o Olympique Lyonnais (OL), seu rival regional, sempre parece um encontro muito especial.

“Um clássico é uma partida à parte. Tudo é possível »espera Aïmen Moueffek, um dos cinco jogadores do Saint-Etienne formados na Associação Desportiva de Saint-Etienne (ASSE). “Hoje estamos longe da força de trabalho delesacrescenta Loïc Perrin, coordenador desportivo dos Verdes. Mas, numa partida assim, os níveis podem se aproximar jogando com determinados valores. É preciso uma forte crença de que você pode fazer isso. Foi assim que conseguimos alcançar resultados no passado. »

Os proprietários já não são locais – os dois clubes do Ródano-Alpes passaram sob a bandeira norte-americana – e há, em cada equipa, menos jogadores nascidos em Saint-Etienne ou Lyon, mas a transmissão da importância do derby continua. “Assim que ingressamos no pequeno clube, somos apresentados a essa noção de derby, diz Aïmen Moueffek. Está na moral, a partida para não perder. E os jogadores que chegam ao Saint-Etienne rapidamente percebem a sua importância. É o maior derby da França. »

Ex-zagueiro com dezessete anos como profissional, todos atuados no Saint-Etienne, Loïc Perrin possui o conhecimento necessário para “explique o que o derby representa” para recrutas da ASSE. Conta ainda com os jogadores formados no clube (Léo Pétrot, Mickaël Nadé, Louis Mouton, Mathis Amougou e Aïmen Moueffek) para “transmitir esta cultura” para seus companheiros de equipe.

“Foi uma grande feira”

Assim que um jogador assina com o Forez, é mostrado a ele um vídeo apresentando o clube e sua história. Uma visita ao Museu dos Verdes também está na programação “mergulhar no que é Saint-Etienne”. Obviamente, a rivalidade entre Lyonnais e Stéphanois desempenha aí um papel importante.

Emblemático presidente da ASSE entre 2006 e junho de 2024, Roland Romeyer, neto de agricultores do Haute-Loire, ainda participa de todas as reuniões no estádio Geoffroy-Guichard e continua sendo um dos fiadores do espírito Saint-Etienne. “Minha primeira partida no estádio foi um clássico. Era 10 de fevereiro de 1957 (décimo derby, vitória do Saint-Etienne por 3-2)eu tinha 12 anos, Fiquei surpreso, ele se lembra. Foi uma grande feira, muito calorosa e muito agradável. Essa partida me marcou. »

Mais de cinquenta anos depois, Roland Romeyer estava sentado na arquibancada do estádio Gerland, em Lyon, pela 100ª ediçãoe derby da história da Ligue 1, durante uma vitória improvável dos Verdes (1-0). “Aquele surpreendeu a todos. Foi em 25 de setembro de 2010ele cita de memória. Sinceramente, não havíamos existido durante todo o jogo e vencemos com uma cobrança de falta de Dimitri Payet. »

Do campo, Loïc Perrin participou diretamente desta vitória, a primeira no clássico desde… 6 de abril de 1994: “Na época o Lyon estava na Ligue 1. A partir de 2010 nos aproximamos, começamos a vencer um pouco mais. » Cinco vitórias entre 2014 e 2019, uma das quais dá esperança a Roland Romeyer: “No dia 6 de outubro de 2019 também não estávamos nada bem na classificação. Claude Puel acabava de ser nomeado treinador. Vencemos por 1 a 0 com gol de Robert Beric. »

Aos 23 anos, o meio-campista Aïmen Moueffek, natural de Vienne (Isère), cidade compartilhada “50-50 entre os torcedores do Saint-Etienne e do Lyon”nunca venceu o OL em três clássicos profissionais. Ele começou notavelmente durante a goleada de 5 a 0 em casa em 24 de janeiro de 2021. “Perdi os clássicos profissionais, mas se contar todos os que disputei na juventude, ganhei muito mais do que perdi”ele insiste.

“Não estamos aqui para rir”

Para esta adoção “Gaga”, os jogadores de derby são divididos em duas categorias: aqueles que “estão sob mais pressão” e aqueles que tiram proveito disso “mais motivação”. Não é novidade que o jovem diz que sim “parte da segunda categoria” e anuncia a cor: “Oh não! Não haverá rodada de observação. Entramos para machucá-los, marcar o máximo de gols possível e sufocá-los. Não estamos aqui para rir. »

Em Décines-Charpieu (Ródano), no estádio do OL, os Verdes terão de prescindir do apoio “oficial” dos seus adeptos, proibidos de viajar por um duplo decreto municipal e ministerial, sendo o jogo classificado como “de muito alto risco”. . Sábado, 2 de novembro, os torcedores dos Verdes cantaram cantos homofóbicos contra os Lyonnais durante a partida Saint-Etienne-Estrasburgo.

“Antes, no Geoffroy-Guichard, conhecíamos outros torcedores, brincávamos, fazíamos amigos e íamos tomar um drinklamenta o ex-presidente dos Verdes, Roland Romeyer. Os Lyonnais ou os Stéphanois poderiam exibir as suas cores no exterior. Agora não podemos mais. »