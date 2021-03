Cidades do Alto Acre têm acidentes com vítimas fatais durante o fim de semana

Antes de o fim de semana terminar, já haviam sido registrados três acidentes nas cidades de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia, sendo que dois resultaram em vidas perdidas. As vítimas eram todas jovens, segundo foi relatado em reportagem do jornal O Alto Acre.

Em Assis Brasil, o condutor de uma moto Yamaha, que foi identificado como Francisco Rodrigues de Azevedo, de 19 anos, morreu após ter perdido o controle do veículo em uma curva e caído na BR-317 sofrendo vários ferimentos pelo corpo, por volta das 15 horas de sexta-feira, dia 26.

Já em Brasiléia, por volta das 19 do mesmo dia, policiais militares que estavam de plantão no quartel do 5º Batalhão, localizado na Avenida Rui Lino, no centro da cidade, escutaram um barulho de uma colisão e foram averiguar.

Os militares encontraram Messias Ramos Ribeiro, de 23 anos, desmaiado, debaixo de um veículo estacionado ao lado de um posto de combustível. Segundo testemunhas, ele conduzia a moto sentido ponte metálica, quando bateu em um veículo dirigido por um policial que tentava sair de um estacionamento.

Messias, que aparentava estar sob efeito de álcool, foi socorrido por uma equipe do Samu e conduzido para o Hospital Regional de Brasiléia com vários ferimentos. Não foi informado se ele portava Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Novo acidente foi registrado pelo 5º Comando da Polícia Militar na madrugada deste domingo, 28, no Km 1 da BR 317, dentro dos limites do município de Epitaciolândia, sentido Xapuri. Um jovem identificado como Messias Maia da Silva, de 21 anos, perdeu a vida após cair na rodovia federal.

Há informações de que a vítima trabalhava como técnico em uma empresa de vigilância e poderia estar indo atender uma chamada para uma empresa de transportes localizada próximo ao local do acidente. O rapaz foi encontrado por terceiros, caído na estrada, ainda com vida, segundo mostra um vídeo feito no local.

O caso está sendo investigado pelas autoridades. O condutor pilotava uma moto da marca Honda, que se encontrava no local do acidente. O corpo foi resgatado e levado ao necrotério do hospital de Brasiléia e o veículo ao pátio da Polícia Militar.