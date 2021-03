Ponte é incendiada em estrada que dá acesso a comunidades rurais de Xapuri

Um vídeo sem autoria determinada, que circulou em grupos de rede social neste fim de semana, mostra uma ponte localizada na Estrada da Variante, em Xapuri, sendo incendiada. A gravação é curta e não mostra se o fogo foi apagado ou se o que restava da estrutura foi destruído.

A ponte que aparece no vídeo aparenta ser a mesma que é mostrada em uma reivindicação de um morador da cidade, Jéferson Fadúl, feita por meio de uma postagem no Facebook, pedindo do governo do estado e da prefeitura providências quanto a recuperação de várias outras pontes em igual situação na mesma estrada.

Com aproximadamente 18 quilômetros de extensão, a estrada da Variante dá acesso a diversas comunidades rurais de Xapuri, além de também ligar a cidade à BR-317, assim como a um dos três polos agroflorestais do município, projeto que destinou áreas de terra a famílias que viviam na periferia da cidade.

Também é por essa rodovia estadual ( AC-308) que os produtores das comunidades Morro Branco, Ribeiracre e dos seringais Albrácia e Palmari, na Reserva Extrativista Chico Mendes, escoam seus produtos. É uma das vias mais importantes do município, mas que há anos tem sido relegada ao abandono.

Entre 2018 e 2019, a prefeitura realizou obras na estrada com recursos da ordem de R$ 1 milhão, provenientes de convênio federal, mas o dinheiro foi destinado apenas para os serviços de terraplanagem e piçarramento, não contemplando as pontes e os bueiros nela existentes.

Esses recursos foram oriundos de emenda do então senador Gladson Cameli. Em outubro do ano passado, a prefeitura encaminhou ofício ao já governador solicitando ajuda para uma parceria entre estado e município para a recuperação das pontes e bueiros existentes na Estrada da Variante.

Em fevereiro passado, o governo do estado anunciou, entre outros investimentos a serem feitos em Xapuri, R$ 25 milhões para pavimentação asfáltica da Estrada da Variante. Na ocasião, foram anunciados investimentos em obras de infraestrutura no valor de 140 milhões de reais para a Regional do Alto Acre.