“Novinhas” do Acre aliciadas para se prostituir são resgatadas pela PF

Agentes da Polícia Federal resgataram neste domingo, 28, três jovens acreanas que teriam sido vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual na Bolívia.

A ação ocorreu em conjunto com o governo boliviano que prestou apoio conduzindo às jovens à fronteira com o Brasil. Dentre as resgatadas, havia uma menor de idade.

As vítimas seguiram para Polícia Federal para serem ouvidas e encontrarem seus familiares e responsável legal.