Cinco razões pelas quais uma presidência de Trump seria desastrosa para o clima | Eleições dos EUA 2024

Há impulso suficiente por trás do crescimento recorde de energia limpa que não será totalmente prejudicada pela presidência de Trump. Mas uma Casa Branca de Trump ainda teria um impacto tangível, acrescentando, segundo algumas estimativas, vários bilhões de toneladas de gases que retêm calor que de outra forma não estariam na atmosfera, dificultando a resposta internacional, sujeitando mais pessoas a inundações, incêndios ou ar tóxico. Ajudaria a aproximar as sociedades cada vez mais da beira de um clima insuportável.

No meio da frenética bombástica política, é fácil ignorar o longo legado das decisões eleitorais. A ação ou a inação em relação à crise climática apenas nos próximos anos ajudará a decidir a tolerabilidade do clima para as gerações que ainda não nasceram.

Outros veem sinais de que uma segunda presidência de Trump será ainda mais extrema em matéria de clima do que a primeira iteração. “O estilo, a indiferença às evidências empíricas e os gestos ousados ​​e abrangentes são familiares”, disse Barry Rabe, especialista em política energética da Universidade de Michigan. “Mas esta sequência será um repúdio agressivo e baseado em vingança a qualquer um que o tenha desafiado no passado.”

“O presidente Trump marcha ao ritmo do seu próprio tambor, ele é dono de si. Ele está instintivamente no lugar certo nestas questões – ele quer ver mais produção de energia em todos os níveis e menos intervenção governamental nos carros que conduzimos e nos fogões que temos.”

Trump combinou isto com exigências de produção irrestrita de petróleo e gás em todos os cantos dos EUA e cortejado ativamente executivos da indústria para doações. “Ele acredita sinceramente que deveríamos produzir as nossas próprias fontes de energia aqui nos EUA, não há nenhuma zona cinzenta lá”, disse Thomas Pyle, presidente da American Energy Alliance, um grupo de mercado livre.

Nas últimas semanas, o ex-presidente disse que as alterações climáticas são “uma das grandes fraudes de todos os tempos, as pessoas já não acreditam” e reivindicado falsamente o planeta “na verdade ficou um pouco mais frio recentemente”, que o aumento do nível do mar criará “mais propriedades à beira-mar”, que a energia eólica é “uma besteira, é horrível” e até mesmo que vacas e janelas serão banidas pelos Democratas se ele perder.

Sem o Congresso, Trump ainda será capaz de abrandar a implementação de despesas e demolir as medidas regulamentares tomadas sob Biden, tais como regras que reduzem a poluição proveniente de centrais eléctricas a carvão, automóveis e camiões e esforços para proteger as comunidades desfavorecidas da poluição. Penalidades por vazamento de metano, um potente gás de efeito estufa que está subindo a um ritmo galopante também serão alvo de reclamações de alguns dos principais doadores da indústria petrolífera de Trump.

Trump prometeu “acabar com o novo golpe verde de Kamala Harris e rescindir todos os fundos não gastos”. Em seu lugar, a produção de petróleo e gás, já está em máximos históricos será impulsionado pela abertura do Árctico do Alasca à perfuração e pelo fim da pausa nas exportações de gás natural liquefeito para “cortar o custo da energia para metade nos primeiros 12 meses após a posse”.

Quando desastres, provocados por um mundo em aquecimento, atingirem os EUA, Trump sinalizou que irá reter a ajuda federal a locais que não votaram nele em troca de concessões não relacionadas. O ex-presidente fez isso várias vezes quando estava no cargo, seus ex-funcionários revelaram e recentemente ameaçou a Califórnia com uma repetição.

As menções à crise climática foram postas de lado ou apagadas durante o último mandato de Trump e é amplamente esperada uma repetição. As considerações climáticas para novos projectos governamentais serão provavelmente abandonadas, os estados receberão menos ajuda para se prepararem e recuperarem de desastres e as previsões meteorológicas públicas serão privatizadas, sugeriu o Projecto 2025.

5. Relações internacionais abaladas

Como presidente, Trump levou vários meses para decidir remover os EUA do acordo climático de Paris. “Desta vez, acho que ele faria isso logo no primeiro dia, provavelmente com muito floreio dramático”, disse Rabe.

Com os EUA, mais uma vez, fora do esforço climático internacional, a ajuda americana aos países em desenvolvimento vulneráveis ​​a inundações, secas e outras catástrofes também seria reduzida, juntamente com a cooperação com as nações noutras iniciativas, como a redução do metano e a redução da desflorestação.

Pessoas caminham por trecho do rio Amazonas que apresenta sinais de seca em Santa Sofia, nos arredores de Letícia, Colômbia, em 20 de outubro de 2024. Fotografia: Iván Valencia/AP

Entretanto, a fixação de Trump nas tarifas provavelmente impediria a importação de componentes de energia limpa para os EUA. Poderiam seguir-se tarifas retaliatórias, incluindo sanções para bens com utilização intensiva de carbono. “Espero um papel agressivo de ‘América em primeiro lugar’, que será um momento muito interessante para a União Europeia com a sua ajustes na fronteira de carbono – como eles responderão a uma América mais agressiva?” Rabe disse.

Tal como no primeiro mandato de Trump, o desligamento dos EUA aumentaria o receio de que outros países também se retirassem da luta climática, fazendo com que o aquecimento global ficasse fora de controlo. A China, o principal emissor mundial, manteve um nível de cooperação com a administração Biden em matéria de clima, apesar de uma relação globalmente tensa com os EUA, mas esta enfrentará uma ruptura se Trump vencer.

“É seguro assumir que não haverá qualquer compromisso climático entre Pequim e Washington”, disse Li Shuo, especialista em política climática para a China no Asia Society Policy Institute. “Seria negativo para os EUA e para o mundo. Os EUA ainda ocupam um lugar importante no cenário global, por isso esperaria que Trump semeasse uma maior resistência a uma agenda climática na China. Veremos esse compromisso com o clima começar a desmoronar.”