Cirurgia de jovem com pernas arqueadas dá certo e ela cresce 14 cm; veja como ela ficou

Gabriela Mayer, Laura Lewer, Lucas Monteiro, Paola Ferreira Rosa, Thomé Granemann, Raphael Concli, Gustavo Simon



Depois de um dia de eleição relativamente tranquilo nos Estados Unidos, a apuração dos votos da disputa entre Donald Trump e Kamala Harris se mostrou menos acirrada do que o esperado, com o republicano abrindo uma vantagem que praticamente lhe garantiu a vitória.

Até as 6h desta quarta-feira (6), o ex-presidente contabilizava 267 delegados no colégio eleitoral. O número mágico é 270 —quem conseguir essa quantidade de representantes vence a eleição. Trump já tinha ganhado 3 dos 7 estados-pêndulo, Carolina do Norte, Geórgia e Pensilvânia, e aparecia como favorito nos demais. Ele chegou a discursar como vencedor ao lado de familiares e apoiadores na Flórida.

O episódio desta quarta do Café da Manhã fala do dia de votação e do triunfo quase certo de Trump. O programa ouve as repórteres da Folha Fernanda Perrin e Patrícia Campos Mello.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Daniel Castro, Laura Lewer, Lucas Monteiro e Paola Ferreira Rosa. A edição de som é de Thomé Granemann e Raphael Concli.