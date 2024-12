Cirurgia de Lula faz MEC cancelar eventos neste fi...

Os efeitos da emergência médica de Luiz Inácio Lula da Silva e o impasse em torno do pacote fiscal do governo são os temas da live de Os Três Poderes desta sexta, 13, às 12h. O programa tem apresentação do editor Ricardo Ferraz e comentários dos colunistas de VEJA Robson Bonin, Ricardo Rangel e Marcela Rahal.

Lula e o fator saúde

O susto enfrentado por Lula, que nesta semana passou por uma operação para drenar uma hemorragia intracraniana, abriu um debate inevitável sobre os planos do petista para a reeleição. O presidente se recupera bem, mas terá de lidar agora com a discussão permanente sobre suas condições físicas. Reportagem de VEJA mostra como o estilo centralizador do político escancarou a dependência do PT e do governo dele e como o fator saúde pode influenciar na busca por um possível sucessor de Lula para a disputa presidencial de 2026.

Jogo político no Congresso

Matéria de VEJA mostra como o jogo político no Congresso envolvendo as cobiçadas emendas parlamentares ameaça o governo e trava projetos prioritários. A insatisfação de deputados e senadores com as regras impostas pelo ministro do STF Flávio Dino – junto à desconfiança de uma tabelinha entre o magistrado e o Planalto no tema – ameaça a tramitação da pacote fiscal. O próprio Lula, antes de sua internação, precisou entrar em campo para tentar resolver a situação. Os acenos do governo melhoraram um pouco o ambiente e o Senado aprovou na quinta a regulamentação da reforma tributária, que agora volta à Câmara.

