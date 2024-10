Coca-Cola afirma que sintonia com consumidor ajuda a ser Top of Mind – 22/10/2024 – 2024

Isabela Faggiani



Produto de origem norte-americana com maior distribuição no planeta, a Coca-Cola busca estar conectada com sua clientela, independentemente do lugar onde esteja. Referência mundial em seu segmento, a marca tem dominância global. Ela já tinha conquistado 29 vezes o prêmio o Top do Top da Folha Top of Mind até 2023. A categoria, surgida na pesquisa Datafolha em 1993, tem como base respostas para a pergunta “qual a primeira marca que lhe vem à cabeça”.

A gigante dos refrigerantes está no Brasil há mais de oito décadas. “Ela faz parte do dia a dia da população”, diz Gustavo Biscassi, diretor de relações corporativas Cone Sul na Coca-Cola América Latina.

A empresa, segue ele, tem “uma conexão profunda e emocional com os brasileiros”, que é constantemente renovada, pois ela busca estar em sintonia com o seu consumidor, mantendo-se à par das tendências culturais e das necessidades emocionais do público, atitudes fundamentais para ser uma marca Top of Mind.

Os resultados do Top of Mind 2024 serão divulgados no site oficial e na versão impressa da revista, que circula nacionalmente nesta quarta (23) junto com a versão impressa da Folha.

Quais fatores colaboraram para construir esse reconhecimento Top of Mind apontado pelo Datafolha?



Estarmos atentos a oportunidades que reforcem a nossa presença em momentos memoráveis para o público. A Coca-Cola tem uma conexão profunda e emocional com os brasileiros. Essa relação é construída sobre os pilares da tradição, da inovação e da presença constante no dia a dia das pessoas.

A Coca-Cola é tradicional, pois faz parte da vida dos brasileiros há 82 anos. A constante inovação ajuda a manter a marca relevante. A presença em todos os cantos do país, desde os grandes centros urbanos até as pequenas cidades, fortalece essa lembrança na memória coletiva.

Quais medidas colaboram para que uma marca continue Top of Mind?



É essencial adotar uma abordagem multifacetada que combine consistência, inovação e relevância. Para isso, é importante entender o mercado, os novos hábitos de consumo, antecipar as tendências e trabalhar na capacitação das pessoas para impulsionar o crescimento da companhia, focando sempre na inovação e na abertura de espaço para a construção de diálogo em todos os níveis.

Como as campanhas da Coca-Cola podem reforçar a lembrança da marca?



As campanhas são criadas com base em um profundo entendimento do consumidor, combinando criatividade, inovação e um forte compromisso com os valores da marca.

Todo o processo começa com uma pesquisa detalhada para identificar as tendências culturais e as necessidades emocionais do público. Conectamos o propósito da marca, como os nossos pilares ESG, causas e temas que apoiamos às estratégias para gerar identificação dos consumidores a assuntos que eles estão familiarizados.

De que forma estratégias da marca são impactadas pelos dados da pesquisa Datafolha?



A pesquisa é importante para reavaliar as nossas estratégias e trazer um olhar ainda mais rigoroso da nossa posição no mercado com ações sustentáveis, criativas e inovadoras para um portfólio amplo.

Sem dúvida a transformação digital é um dos principais fatores que refletem nas mudanças dos hábitos de consumo. Implantamos em nossas campanhas experiências imersivas e interativas para ficar ainda mais presente no imaginário do consumidor.