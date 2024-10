Ameaças comerciais de Trump abalam gigantes automobilísticos alemães – DW – 22/10/2024

Donald Trump’s O comício da campanha eleitoral presidencial dos EUA na Geórgia no mês passado foi estranhamente familiar, com o candidato republicano a dizer aos seus apoiantes: “Quero que as empresas automóveis alemãs se tornem empresas automóveis americanas”.

Sujeito à conquista de um segundo mandato na Casa Branca, Trump prometeu que qualquer fabricante de automóveis estrangeiro que opte por aumentar a produção no Estados Unidos receberiam os impostos, os custos de energia e a burocracia mais baixos. Mas então surgiu uma nova ameaça de “tarifas muito substanciais” sobre veículos não fabricados nos Estados Unidos. A retórica tinha fortes ecos da promessa da campanha eleitoral de Trump de 2016 de Tornar a América Grande Novamente, trazendo de volta a indústria transformadora do exterior.

Para alguns, como o analista automóvel baseado em Detroit, John McElroy, as novas observações nada mais foram do que a típica hipérbole de Trump que pensam que ele terá dificuldade em implementar. “É difícil analisar o que é a bombástica Trump e o que será a política de Trump”, disse McElroy à DW. “Ele diz muitas coisas malucas. Se vencer, teremos uma ideia mais clara do que ele pretende fazer.”

Trump está mais uma vez pressionando as montadoras alemãs para produzirem mais veículos nos EUA Imagem: Robin Rayne/ZUMA Press/aliança de imagens

Empresas alemãs aumentaram os investimentos nos EUA

Apesar das críticas de Trump durante a sua primeira campanha eleitoral em 2016, os fabricantes de automóveis alemães evitaram uma ameaça de tarifa de 35% ao negociar novos investimentos na produção dos EUA, incluindo da Volkswagen expansão de veículos elétricos (EV) no Tennessee, US$ 1 bilhão (€ 930 milhões) prometidos por Mercedes-Benz no Alabama e BMW aumento da produção na Carolina do Sul.

Mas Jacob Kirkegaard, membro sênior do think tank Bruegel, com sede em Bruxelas, disse à DW que as montadoras alemãs deveriam estar “muito preocupadas”, já que os novos planos de Trump poderiam ser ainda mais caros para elas.

“Todos os investimentos que as montadoras alemãs fizeram nos EUA nos últimos anos não irão salvá-las”, disse Kirkegaard. “Devido ao nível de investimento e integração feitos nos últimos anos, eles provavelmente enfrentarão um choque na cadeia de abastecimento maior do que a maioria dos outros.”

EUA lutam com caminho acidentado para a mobilidade elétrica Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

A reviravolta de Trump nos EVs prejudicaria

Em questão está a promessa de Trump de reduzir os subsídios para veículos elétricos – um elemento-chave do presidente dos EUA Joe Biden boom de investimento verde. Grande parte do dinheiro subscrito pelos fabricantes de automóveis alemães nos EUA nos últimos seis anos foi para ajudar a aumentar a produção de veículos elétricos. Portanto, qualquer movimento no sentido de reverter o curso poderia exigir uma cadeia de abastecimento separada para a produção contínua de veículos com motor de combustão nos Estados Unidos, disse Kirkegaard.

“Vimos o que aconteceu na Alemanha quando os subsídios foram eliminados – as vendas de veículos elétricos despencaram”, disse McElroy, que também é presidente da Blue Sky Productions, que criou a Autoline Network que lida com notícias e análises da indústria automobilística. Acho que poderíamos ver a mesma coisa aqui (nos EUA), o que afetaria não apenas as marcas alemãs, mas qualquer um que esteja investindo em veículos elétricos”.

Trump mira na produção de automóveis no México

As marcas alemãs poderão ficar ainda mais apanhadas no ultimato de Trump aos produtores em México. O país latino-americano é um importante centro industrial para empresas como Volkswagen, BMW e Audi – principalmente para o mercado dos EUA. Trump ameaçou frequentemente os fabricantes de automóveis que transferissem a sua produção para o México, onde os custos são mais baixos, com uma tarifa de 200%.

“O México é um local muito importante para a indústria automotiva alemã”, disse a Associação Alemã da Indústria Automotiva (VDA) em comunicado publicado em O mundo jornal em outubro. “Os fabricantes alemães têm fábricas próprias lá, onde um novo recorde de produção foi alcançado com 716 mil automóveis de passageiros no ano passado.”

As montadoras alemãs que operam no México também se beneficiam de condições comerciais favoráveis ​​graças ao Acordo EUA-México-Canadá (USMCS), antigo NAFTA, que foi negociado sob a presidência de Trump e está programado para revisão em 2026.

Tal como na Alemanha, onde os fabricantes de automóveis se queixam da escassez de trabalhadores qualificados, os Estados Unidos também registam uma grande lacuna de competências após décadas de deslocalização e à medida que os trabalhadores mais velhos do sector automóvel se reformam.

“Já estamos vendo que as empresas alemãs sediadas aqui (México) estão tendo que emprestar pessoal às suas empresas irmãs nos Estados Unidos para preencher as lacunas”, disse Johannes Hauser, diretor-gerente da Câmara de Indústria e Comércio Alemã-Mexicana (AHK). . disse ao site de notícias Tagesschau da emissora pública alemã ARD no início deste mês. “Isso mostra o quão dramática a situação se tornou nos EUA.”

Montadora alemã VW encurralada pela concorrência chinesa Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Batalha pela Europa, China e agora pelos EUA

Com Trump a ameaçar políticas ainda mais protecionistas, as marcas automóveis alemãs enfrentam agora uma tempestade perfeita num mundo ultracompetitivo. setor automotivo. Eles também enfrentam um crescimento mais lento na Europa e foram de alguma forma usurpados pelas marcas chinesas na corrida para lançar novos modelos de veículos elétricos, o que está a prejudicar as vendas na China e na Europa. Os produtores alemães poderão viver para se arrepender das suas joint ventures com fabricantes de automóveis chineses se forem apanhados na guerra comercial em curso entre os EUA e a China.

“Se o governo dos EUA disser ‘Não só não queremos explicitamente carros de marca chinesa nos Estados Unidos, como também não queremos carros que dependam de qualquer forma de tecnologia chinesa’, isso também poderia incluir carros de marca alemã”, disse Kirkegaard. disse.

Ao contrário das suas congéneres chinesas, as marcas de automóveis alemãs ainda são altamente lucrativas, têm uma forte notoriedade de marca e são muito apreciadas, o que continuará a ajudá-las a superar estes obstáculos comerciais.

“Eu, por exemplo, certamente não estou disposto a descartá-los”, disse Kirkegaard. “Eles vão superar isso, mas provavelmente sairão, em termos de emprego, significativamente menores.”

Editado por: Uwe Hessler