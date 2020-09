Com apenas 10 novos casos e sem nenhuma morte nas últimas 24h, AC tem 26.176 infectados pela Covid-19

Há ainda 12 testes de RT-PCR em análise pelo Laboratório Charles Mérieux e pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. O número de pessoas que tiveram alta da doença é de 23.503.

Nesta segunda a taxa de ocupação é de 30%, uma vez que dos 90 leitos de UTI específicos para casos graves de pacientes com Covid-19, 27 estão ocupados. Os leitos de UTI estão concentrados em Rio Branco, com 70 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 20.