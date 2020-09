Convenção do PSB define Socorro Neri como candidata a prefeita de Rio Branco

“Nós vamos continuar buscando, aplicando o melhor possível em relação a recursos para a população de Rio Branco em ações que levam, efetivamente, melhorias nas condições de infraestrutura, melhorias em educação, saúde e assistência social, melhorias na zeladoria da cidade, melhorias na iluminação pública, como já estamos fazendo, e melhorias no que se refere ao crescimento econômico com a geração de emprego e renda. Essas são ações que nós vamos buscar, intensificar e implementar na medida em que, como já estamos fazendo, com a aplicação de recursos públicos”, disse Socorro.

Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza tem 54 anos e nasceu no Seringal São Luis, em Tarauacá, interior do Acre. É graduada em pedagogia, com doutorado em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com estudos concentrados em na área da sociologia da educação. Foi secretária municipal de Assistência Social de Rio Branco, superintendente estadual da Legião Brasileira de Assitência Social (governo federal), diretora do Departamento de Ensino Supletivo (governo federal e em 2018 assumiu a prefeitura de Rio Branco.

