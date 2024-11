Com apoio do governo, Companhia Nacional de Abastecimento entrega 61 mil cestas básicas para famílias impactadas pela seca no Acre

Carlos Alexandre



Durante os dias 20 a 22 de novembro, o melhor do café acreano marcará presença na Semana Internacional do Café (SIC), evento de grande proeminência que une profissionais e gera oportunidades para a cadeia do café brasileiro, em Belo Horizonte (MG). Tal iniciativa é impulsionada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), com um estande próprio para exposição dos cafés especiais.

Além da estrutura, o Estado levará os 15 primeiros colocados da 2ª edição do Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Estado do Acre, o Qualicafé, oportunizando conhecimentos de primeira para os profissionais do setor com palestras, cursos, workshops, pesquisas e degustações orientadas.

O espaço é uma oportunidade para mostrar ao mercado o potencial do café acreano, conectando diretamente os produtores acreanos com compradores e investidores, aumentando as chances de expansão comercial.

O titular da Seagri, José Luis Tchê, ressaltou a importância da participação do Acre no evento: “Queremos proporcionar conhecimento e inovação na cafeicultura acreana, elevando o material produzido em nosso solo. Com essas participações, buscamos valorizar o trabalho de qualidade e trazer visibilidade para os pequenos produtores locais, colocando o Acre em destaque no cenário nacional”.

Também destacando os avanços conquistados no ramo da cafeicultura, Michelma Lima, coordenadora do Núcleo da Cafeicultura da Seagri, aponta: “Pela primeira vez, o estado tem quatro cafeicultoras entre as vinte finalistas do Concurso Florada Premiada, competição organizada pela empresa Três Corações e voltada a mulheres produtoras. Essa conquista é um marco significativo para o Acre e reforça a excelência dos cafés robustas amazônicos em um evento de visibilidade mundial”.

Com essa ação, o governo do Acre segue fortalecendo a cafeicultura local e consolidando o robusta acreano no mercado nacional e internacional, uma conquista que reflete diretamente nos produtores e nas comunidades.

