Com Covid-19, esposa de Alan Rick tem parto de urgência e vai parar na UTI do Santa Juliana

A mulher do deputado federal Alan Rick (DEM), Michele Miranda, foi internada às pressas na tarde desta quarta-feira, 10, com sintomas graves de Covid-19, no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela assessoria do deputado, o quadro de Michele teve uma piora após ela contrair uma pneumonia. Ela não estava podendo fazer tratamento contra à Covid-19 em decorrência do bebê.

Os médicos decidiram fazer o parto antes do tempo, o bebê que recebeu o nome de Pedro se encontra em UTI neonatal em decorrência do parto prematuro, mas bem e saudável.

Após o parto, Michele foi internada numa Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para receber tratamento para a Covid-19 e pneumonia.