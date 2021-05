Com estrada só a lama, paciente é transportado em carroça de boi para ambulância do Samu

Para quem mora na Estrada Jarbas Passarinho, na região da Apolônio Sales, em Rio Branco, qualquer chuva é sinônimo de dor de cabeça por conta das condições de trafegabilidade. Moradores relatam que mesmo uma chuva fina deixa a estrada em péssimas condições. Ônibus, por exemplo, não entra. Até moto, é complicado para trafegar no lamaçal.

Mais complicado ainda é para quem precisa de atendimento de saúde. Foi o que aconteceu na tarde desta terça-feira, 25, quando um morador do local, identificado apenas como “Baixinho”, precisou do atendimento do Samu.

Como a ambulância não tinha condições de ir até o local, os profissionais não pensaram duas vezes. Caminharam dois quilômetros, conseguiram uma carroça de boi para trazer o paciente até o local onde estava a ambulância. Um vídeo gravado, mostra todo o esforço dos profissionais para levar o paciente até a viatura.

“O pessoal do Samu é maravilhoso, mas isso é um absurdo. Meu tio veio em uma carroça de boi e todo o ano e sempre a gente recebe promessa de que vão resolver essa situação, Quando fizeram o início de asfalto deu toda aquela confusão”, diz Jubiana de Souza, sobrinha do paciente.

Jubiana se refere a pavimentação de dois quilômetros que foi realizada na gestão passada e que um laudo técnicos elaborado pela Funtac apontou falhas no serviço.

A Estrada Jarbas Passarinho ficou conhecida durante muitos anos por ser o caminho para se chegar no Chalé Bar, uma das festas mais tradicionais da capital acreana.