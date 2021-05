Covid-19 é mais mortal em 2021 que em todo ano passado no Acre

O Acre e 17 Estados registraram mais mortes por coronavírus no ano de 2021 do que em todo o ano de 2020, segundo dados apurados pela Agência CNN até o dia 25 de maio. Ocorreram, segundo esse levantamento, 795 mortes no ano passado no Acre e em 2021 já 895 óbitos pela Covid-19.

Em termos percentuais, a Covid-19 tem sido 7,4% mais letal em 2021 que em todo o ano passado no Acre.

Além do Acre, a lista inclui o Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e São Paulo.

O maior aumento foi registrado em Minas Gerais, que passou de 11.902 mortes em 2020 para 27.274 apenas no ano de 2021, o que equivale a uma alta de 129,15%. Em seguida, o estado do Paraná, que passou de 7.974 no ano passado para 17.690 neste ano, um salto de 121,85%. Os estados de Rondônia e do Rio Grande do Sul registraram aumento de 111% no número de mortes.

Em números absolutos, o estado de São Paulo tem a maior quantidade de mortes por coronavírus em 2021, com 61.858 óbitos desde 1 de janeiro. Proporcionalmente, o dado representa um aumento de 32,41% em relação ao ano de 2020, em que o estado contabilizou 46.717 mortes.

Segundo a CNN, os Estados que ainda não ultrapassaram as mortes por coronavírus no ano passado são Pará, Amapá, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio de Janeiro e Distrito Federal. No entanto, DF, PA, SE e CE estão a menos de 100 mortes para ultrapassar o total de 2020.

Conheça o levantamento: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/05/26/18-estados-brasileiros-registram-mais-mortes-por-covid-19-em-2021-do-que-em-2020