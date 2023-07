Com investimentos de R$ 10,3 milhões, Acre irá pagar prêmio de valorização

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli (PP), concedeu no Palácio Rio Branco, entrevista coletiva nesta terça-feira, 11, para anunciar medidas administrativas de gestão da folha de pagamento do Estado – dentre elas, o pagamento do Prêmio Anual de Valorização dos Gestores de Políticas Públicas e Especialistas (PVP).

Segundo o chefe do executivo acreano, o investimento é em parceria com as secretarias de fazenda e planejamento. O montante deverá cair na conta dos servidores no dia 26 de agosto. “Graças a saúde financeira do Estado, estou anunciando o pagamento de R$ 10,3 milhões”, comentou.

Cameli deixou claro que o pagamento do PVP se estende aos servidores da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ISE, IAPEN e Detran.

Outra notícia revelada pelo gestor é a antecipação da 1° parcela do 13° salário dos servidores públicos que somará mais de R$ 121 milhões. “É 50% do décimo, quem não quiser gastar tem a opção de investir nos bancos. Com esses anúncios serão meio bilhão de reais que vai injetar a economia do Acre”, mencionou.

Ao fim da coletiva, Gladson ainda destacou que a gestão das gratificações de servidores referentes ao ano de 2022 – vai atingir cerca de 4.867 servidores.

O primeiro-secretário e deputada estadual da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior (PP), elogiou as medidas administrativas do governo. Segundo ele, os valores devem impulsionar a economia do Acre. “O governo tá de parabéns e prova ainda mais o compromisso do governo com os servidores”, ressaltou.