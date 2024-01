Com mais de 860 notificações de dengue, bairros de Rio Branco passam por borrifação para conter mosquito

Reforço no combate, chamado como fumacê popularmente, ao transmissor começou no início do mês, dia 2 de janeiro. Mais de 30 bairros já receberam as equipes de combate.

Capa: Equipes da prefeitura passam com o fumacê nos imóveis — Foto: Divisão de Controle de Endemias da Prefeitura de Rio Branco.

Com mais de 860 notificações de casos de dengue, a região da Baixada da Sobral e do Segundo Distrito de Rio Branco passam por borrifação para conter o mosquito Aedes aegypti. O reforço no combate, fumacê como é popularmente chamado, ao transmissor começou no início do mês, dia 2 de janeiro.

O trabalho é uma estratégia usada para cortar a cadeia de transmissão do mosquito. Esse bloqueio de transmissão é feito sempre que há notificações de casos suspeitos. Com o alto número de notificações, os agentes de endemias usam o nebulizador costal, que tem uma eficácia maior que o carro que passa soltando fumaça na rua. A chefe da Divisão de Controle de Endemias, Eliana Pereira, explica sobre a eficiência da ação. “É um equipamento de costa e permite o servidor entrar nos domicílios fazendo a aplicação da borrifação, diferente do carro que só passa na rua e só é indicado em casos de grandes epidemias por proporcionar um número maior de imóveis, porém, tem uma eficácia reduzida que o equipamento costal”, destacou.

Agentes de endemias passam nas casas reforçando as ações de combate à dengue — Foto: Divisão de Controle de Endemias da Prefeitura de Rio Branco