Rio Branco confirma mais de 770 casos de dengue em 2023 e Saúde alerta para risco de epidemia

A Ufac, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), assinou, na última quarta-feira, 27/12, o Termo de Adesão ao Sisu 2024, que regulamenta o preenchimento de 2.300 vagas em 46 cursos de graduação da instituição, no campus-sede, em Rio Branco, e no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, para ingresso no primeiro e segundo semestre letivo de 2024, via edição única do sistema Enem/Sisu.

A seleção é realizada mediante os resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. As inscrições são gratuitas, totalmente on-line e estarão abertas de 22 a 25 de janeiro de 2024, de acordo com o edital nº 22/2023, publicado nesta sexta-feira (29) pelo Ministério da Educação (MEC).

Mudanças

Em alinhamento com o novo formato do Sisu, a Ufac realizará uma única edição do processo seletivo, ao contrário das duas edições tradicionalmente oferecidas. As vagas disponibilizadas abrangem cursos que iniciarão aulas tanto no primeiro quanto no segundo semestre letivo; contudo, não é permitido aos candidatos escolher o semestre de ingresso.

Outra mudança no processo seletivo de 2024 é a alteração na participação dos candidatos cotistas. Inicialmente, eles concorrerão junto aos da Ampla Concorrência, e apenas se não atingirem a nota necessária para aprovação é que concorrerão nas cotas específicas.

Bônus Regional

Estudantes que completaram o ensino médio em escolas regulares, tanto públicas quanto privadas, localizadas nos municípios do Estado do Acre, bem como em Guajará e Boca do Acre (AM), e ainda em Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegre do Abunã (RO), são elegíveis para um bônus de inclusão regional. Este bônus adiciona 15% à nota final do Enem desses candidatos. A comissão responsável pela organização dos processos seletivos do Sisu na Ufac reserva-se o direito de revisar essa política quando necessário.

Inscrições

As inscrições acontecem de 22 a 25 de janeiro de 2024, gratuitas, on-line, exclusivamente pelo Portal Acesso Único (https://acessounico.mec.gov.br/), com os dados de acesso da conta gov.br. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 30 de janeiro de 2024.