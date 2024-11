Com o apoio do governo, futebol beneficente ‘MC Daniel, Marcão e Amigos Contra a Fome’ é realizado nesta terça no estádio Arena da Floresta

Fernando Santtos



O jogo de futebol beneficente “MC Daniel, Marcão e Amigos Contra a Fome”, com a presença de mais de 30 artistas, humoristas, atletas e personalidades nacionais será realizado nesta terça-feira, 26, às 18h30, no Estádio Arena da Floresta, em Rio Branco. Nomes como a dupla sertaneja João Lucas e Marcelo, ex-jogadores Amaral, Pantera Donizet e humoristas entram em campo nessa corrente de solidariedade.

A comitiva foi recebida pela vice-governadora e também titular da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, no Palácio Rio Branco, nesta terça-feira, 26. O empresário Marcos Diniz, dono do restaurante Paris Garden, que promove a iniciativa, também esteve presente.

Apoiado pelo governo do Acre, a entrada custa 2kg de alimentos. Os portões estarão abertos a partir das 16h. Toda a arrecadação será destinada para a SEASDH.

“Parabéns ao Marcos pela sensibilidade em promover essa iniciativa e agradecemos a parceria. À frente da SEASDH, tenho essa preocupação. Juntamos o esporte, que é uma maneira transformadora, incentiva os jovens, com a arrecadação de alimentos. Isso vai proporcionar um Natal de dignidade para muitas famílias. Agradeço a todos vocês por esse gol de solidariedade e o interesse em ajudar as pessoas do nosso estado”, destacou Mailza.

Marcos agradeceu a parceria do governo do Estado e presenteou a vice-governadora com uma camisa 10 personalizada.

“Após a pandemia da covid, vi que as famílias carentes precisavam muito mais de um suporte. Tive essa ideia de começar a trazer os artistas, ex-atletas, cantores, para realizar esse futebol beneficente, para poder arrecadar e doar para essas pessoas que estavam com necessidade. Já é a quinta vez que realizamos esse futebol e nossa meta é arrecadar 10 mil toneladas para poder doar para as famílias por meio do apoio do governo do Estado, da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Esporte, outra parceira nossa. Em nome do governador Gladson e da vice, só temos a agradecer”, destacou.

Marcelinho Carioca, grande nome do futebol brasileiro, disse que é uma alegria fazer parte desse momento. “O Acre tem um governo que cuida de pessoas. Nos juntamos nesse propósito, e a alegria do nosso coração é servir as pessoas. Estou honrado e feliz de poder estender a mão exatamente a quem precisa, e essa parceria vai fazer um Natal, um Ano Novo diferente para as famílias. Esperamos vocês no Arena hoje para nos juntar a essa ação pelas pessoas”, finalizou.

Evento: Jogo de Futebol Solidário “MC Daniel, Marcão e Amigos Contra a Fome”

Local: Arena da Floresta

Data: nesta terça-feira, 26, às 18h30

Entrada: 2 kg de alimentos

