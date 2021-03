Com previsão de 2 mil mortes até junho, governo do Acre estuda decretar lockdown total por 14 dias

O fechamento total do comércio nos finais de semana em todo o Acre parece não ter sido suficiente para que o número de contaminados pela Covid-19 diminua no Estado. Para tentar frear essa segunda onda, o governo do Estado estuda decretar lockdown por 14 dias seguidos a partir do mês de abril.

Os primeiros sete dias seriam de fechamento total, incluindo até mesmo os supermercados. Na segunda semana, os estabelecimentos que vendem alimentos voltariam a abrir e os demais continuariam fechados. A ideia é que apenas farmácias e postos de gasolina que ofertam serviços para o poder público funcionem.

Com o estado registrando mais de 1.156 mortes e 64 mil infectados, o ac24horas apurou que, caso a curva de contaminação não dê uma trégua, o Estado poderá registrar mais de 2 mil óbitos até junho.

Desta vez, ao contrário de outras restrições, até mesmo as pessoas seriam proibidas de sair de casa, sendo que somente em situações de emergência poderiam ir às ruas, desde que essa saída fosse justificada.

O ac24horas apurou que a medida teria validade a partir do dia 6 de abril, numa terça-feira, e deverá ser anunciada pelo governador Gladson Cameli nos próximos dias, com certa antecedência para que as pessoas se preparem para ficar em casa.

O assunto já começou a ser debatido entre o governo e as 22 prefeituras. Uma definição sobre o caso deve ser divulgada nós próximos dias.