Comércio vai funcionar em horário especial no fim de semana de Natal em Rio Branco; veja

“De acordo com a investigação, ele e outros criminosos utilizaram de farda do Exército Brasileiro, fizeram com que várias pessoas ficassem em cárcere privado, logo após, praticaram inúmeros roubos, incluindo de caminhonetes. Além desses crimes de cárcere privado e roubo, ele e os demais participaram do homicídio do pastor Raimundo. Segundo a investigação, o pastor foi alvejado com dois disparos, um na região do peito e outro no tórax, não resistiu e veio a óbito. Clodoaldo estava foragido da Justiça desde aquela época, foi para Feijó, onde foi encontrado no Seringal Veneza, local distante da zona urbana. Ele será encaminhado ao presídio de Rio Branco e ficará a disposição do poder judiciário”, disse o delegado de Feijó, Railson Ferreira.