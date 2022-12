Assaltante de barbearia alvejado a tiros ficou paraplégico

De acordo com informações, o assaltante Júlio César Tavares Nascimento, de 28 anos, que no final da tarde de quarta-feira, 21, participou de um assalto a uma barbearia, localizada na rua Venezuela, bairro Habitasa, e que trocou tiros com um policial a paisana que estava no local no momento do crime, sofreu lesão grave na Segunda vértebra da lombar, a L2 e perdeu os movimentos das pernas.

Entenda o caso:

Júlio César é detento monitorado por tornozeleira eletrônica e na tarde de quarta-feira, 21, ele e um comparsa, também detento monitorado por tornozeleira eletrônica, invadiram um Barbearia e anunciaram o assalto.

No local, um policial a paisana aguardava para ser atendido e reagiu ao roubo trocando tiros com os dois assaltantes.

Júlio César, foi atingido com um tiro no braço que transfixou e perfurou a região do abdômen atingindo a segunda vértebra da lombar, L2.

Por conta dessa lesão grave, Júlio César perdeu os movimentos dos membros inferiores.

Além do assaltante, outras duas pessoas ficaram feridas, entre elas, um adolescente de 14 anos, que foi atingido com um tiro na perna direita que causou fratura exposta. Outra vítima identificada pelo nome de Alexsandro Coelho da Silva , de, 36 anos foi atingido com tiro no ombro.