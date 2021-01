Comida em abrigo de alagados não será mais em marmitex e boxes terão divisórias

O chefe da Defesa Civil de Rio Branco, Claudio Falcão, disse que a marca de 11,62 metros alcançada pelo Acre na virada do ano alerta as autoridades para início das operações de atendimento às famílias que venham a ser atingidas pela cheia do manancial.

“Todas as secretarias estão sendo envolvidas. A determinação do prefeito é a quebra de parâmetros, fazer diferente. A prefeitura quer oferecer conforto melhor para as famílias”, disse Falcão.

A comida será preparada no próprio local não mais servida em marmitex e os boxes que abrigam as famílias terão divisórias para maior privacidade de seus integrantes.

O nível do Rio Acre oscila nestes dias mas, segundo Falcão, a atenção é total porque há previsão de chuva na região.