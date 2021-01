No Acre, facções trocam tiros e trabalhador pula em buraco para não ser baleado

O confronto entre as facções criminosas no município de Manoel Urbano tem preocupado vários moradores. Uma intensa troca de tiros entre membros de facções criminosas rivais deixou a população da cidade bastante assustada na noite de domingo (3).

Segundo relatos de moradores, o confronto aconteceu entre o bairro do Porto do Baião e próximo à rua da Escola Nazira Anute de Lima. De acordo com testemunhas, um grupo de criminosos tentou invadir uma casa onde estavam vários monitorados por tornozeleira eletrônica.

Uma troca de tiros entre os bandidos e os monitorados teve início, e um morador da região, que vinha passando no momento do tiroteio, acabou pulando dentro de um buraco para não ser ferido. Após ter acabado o tiroteio, populares tiveram dificuldades de tirar o homem do buraco, devido à fundura e pelo difícil acesso.

Alguns moradores, com medo, relataram ainda que chegaram a deitar no chão das próprias residências para não serem atingidos pelos disparos.

Não houve feridos durante o tiroteio, apenas um grande susto pela quantidade de tiros que foram disparados. A Polícia Militar fez rondas ostensivas, mas não teve êxito em prender os envolvidos na troca de tiros.