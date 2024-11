Como a África Ocidental está combatendo a desinformação – DW – 11/11/2024

O Cimeira anual da ONU sobre o clima está agora em curso na capital do Azerbaijão, Baku, com milhares de representantes de todo o mundo a convergirem para a nação do Sul do Cáucaso para duas semanas de negociações sobre como enfrentar a crise climática.

Mas a cimeira global foi ofuscada pela reeleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, que manifestou a sua intenção de abandonar o histórico Acordo de Paris pela segunda vez. É também provável que reduza os compromissos dos EUA de redução de carbono, essenciais na transição para o carbono zero.

Os países também não conseguiram chegar a acordo sobre como financiar a transição para programas de energia verde e de mitigação das alterações climáticas em todo o mundo.

Aqui está o que você precisa saber:

Quando e onde será realizada a COP29?

A COP29 acontecerá na capital do Azerbaijão, Baku, entre 11 e 22 de novembro.

A decisão de acolher a cimeira num país cuja economia se baseia em combustíveis fósseis foi criticada por activistas climáticos, incluindo Greta Thunberg, que classificou o evento como uma “conferência de lavagem verde” durante uma palestra recente.

O que significa COP?

COP é uma abreviatura de Conferência das Partes da Convenção, que se refere à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC) – um tratado multilateral adoptado em 1992.

A UNFCCC, que entrou em vigor em 1994, tornou-se uma base para acordos históricos como o Protocolo de Quioto (1997) e o Acordo Climático de Paris (2015), que visa limitar o aumento da temperatura global a 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais até 2100.

A primeira cimeira da COP foi realizada na capital alemã, Berlim, em 1995.

Quem participará?

Mais de 32.000 pessoas se inscreveram para participar da COP29 este ano.

Estes incluirão representantes de todos os 198 países que ratificaram a convenção.

Marcará também a primeira vez que o Taleban participará de uma conferência da ONU sobre o clima desde a tomada do Afeganistão em 2021.

Diplomatas, jornalistas, cientistas climáticos, ONGs, ativistas e líderes indígenas também estarão presentes.

A administração Biden enviará uma delegação com funcionários de mais de 20 departamentos, agências e organizações dos EUA, liderada pelo conselheiro sénior do presidente para a política climática internacional, John Podesta.

A delegação participará nas conversações, mas não poderá assumir quaisquer compromissos financeiros claros, uma vez que Trump deverá tomar posse em janeiro.

O que está na agenda deste ano?

A COP29 foi rotulada como “COP das finanças” porque procura aumentar o financiamento para apoiar os países de rendimento mais baixo na redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Um relatório apoiado pela ONU afirmou que os países emergentes, excluindo a China, precisam de investimentos muito superiores a 2 biliões de dólares anuais até 2030, se o mundo quiser travar o aquecimento global.

Quem deveria pagar essa conta já causou divisões antes.

Uma análise encomendada pelo Reino Unido e pelo Egipto concluiu que um bilião de dólares deveria provir de países ricos, investidores e bancos multilaterais de desenvolvimento.

O relatório acrescenta que o restante – cerca de 1,4 biliões de dólares – deve provir internamente de fontes privadas e públicas.

Em 2009, as nações mais ricas comprometeram-se a fornecer anualmente 100 mil milhões de dólares em financiamento climático aos países em desenvolvimento até 2020, o que conseguiram com dois anos de atraso.

As nações mais pobres do mundo apelam agora a um novo objectivo de pelo menos 1 bilião de dólares por ano.

Os actuais doadores estão a apelar a países como a China – o maior emissor anual mundial de gases com efeito de estufa – e os EAU – um grande produtor de combustíveis fósseis – que ainda são classificados como em desenvolvimento, a contribuírem para o fundo.

Os acordos sobre as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) de todos os países participantes estarão no topo da agenda.

Uma NDC é o plano nacional de ação climática de um país que estabelece as suas metas para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, em linha com as metas estabelecidas no Acordo de Paris.

Os NDC devem ser atualizados de cinco em cinco anos e, com a próxima ronda prevista para o início de 2025, a cimeira deste ano apresenta a oportunidade perfeita para finalizar os objetivos de cada membro.

Que progressos foram feitos desde a cimeira do ano passado?

O acordo principal que saiu do COP28 no Dubai, os EAU deveriam “fazer a transição dos combustíveis fósseis” como parte do balanço global.

Foi um marco importante, pois foi o primeiro texto da COP a apelar abertamente aos países para que se afastassem dos combustíveis fósseis.

Nesta fase, é difícil dizer se houve um progresso significativo, uma vez que a meta para as emissões relacionadas com a energia atingirem zero emissões líquidas foi definida para 2050. Dois objetivos, incluindo triplicar a capacidade global de energia renovável e duplicar as melhorias globais na eficiência energética, foram definido para 2030.

Em abrila Agência Internacional de Energia (AIE) criou um rastreador para medir as metas estabelecidas em COP28.

Por que o compromisso central assumido na COP28 não faz parte da agenda deste ano?

Não houve nenhuma razão oficial declarada.

No entanto, concentrar-se nos combustíveis fósseis pode ter sido difícil porque o petróleo e o gás representam cerca de metade da economia do Azerbaijão e representam 90 por cento das suas exportações.

Um grupo de defesa também gravou secretamente Elnur Soltanov, vice-ministro da Energia do Azerbaijão e CEO da COP29, oferecendo-se para facilitar as negociações sobre novos acordos de combustíveis fósseis antes da cimeira.

Como irá a eleição de Trump afectar a agenda da cimeira?

A recente eleição de Donald Trump como presidente dos EUA não alterará diretamente a agenda da cimeira deste ano, mas poderá afetar a implementação de quaisquer acordos quando ele tomar posse, em janeiro de 2025.

Trump retirou os EUA do Acordo de Paris, cumprindo a sua promessa de se retirar do pacto global. Seu sucessor, o presidente Joe Biden, assinou o acordo novamente com os EUA em 2021.

Como o mundo segundo maior emissor dos gases com efeito de estufa depois da China, a retirada dos EUA do pacto teria enormes consequências para quaisquer metas acordadas na COP29.

Ano passadoos EUA produziram uma média de 12,9 milhões de barris de petróleo bruto por dia, quebrando um recorde global anterior em 2019.

Trump também questionou regularmente se as alterações climáticas são reais e minimizou os seus efeitos.

Como as mudanças climáticas afetaram o mundo em 2024?

O Serviço de Alterações Climáticas Copernicus da UE declarou que os seus cientistas estão “virtualmente certos” de que 2024 será o ano mais quente de que há registo.

O ano também foi marcado por eventos climáticos extremos, com os cientistas relacionando tempestades como Furacão Milton, que varreu a Flórida e matou pelo menos 18 pessoas, às mudanças climáticas.