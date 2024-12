Como a IA ameaça nosso meio ambiente? | Ciência e Tecnologia

Ramon Antonio Vargas in New Orleans



UM Católico Romano O padre que serviu sob o comando de autoridades religiosas na capital do Texas e na cidade mais famosa da Louisiana está provisoriamente programado para se declarar culpado na segunda-feira das acusações de que abusou de sua posição de autoridade clerical para praticar sexo com mulheres espiritualmente vulneráveis ​​que encontrou durante seu trabalho, de acordo com aos registros do tribunal criminal on-line.

Mas os advogados de ambos os lados do caso pendente contra Anthony Odiong – que supostamente estava ponderando um acordo judicial nas últimas semanas – enfatizou a natureza provisória da audiência marcada para segunda-feira.

Detalhes sobre exatamente o que Odiong se declararia culpado se a audiência prosseguisse – ou qual poderia ser sua sentença – não estavam disponíveis na sexta-feira.

Uma declaração do gabinete do procurador distrital em Waco, Texasque está processando Odiong, disse: “O caso está pendente, por isso não podemos discuti-lo. As configurações de apelo são comuns e podem ou não resultar em um apelo. Neste ponto não há nada a relatar.”

O advogado de Odiong, Gerald Villarrial, reconheceu o agendamento da audiência, mas disse não fazer comentários.

As notícias de sexta-feira sobre Odiong surgiram depois que as autoridades revelaram no tribunal, no final de novembro, que ele era pai de pelo menos dois filhos com mulheres que ele havia predado. As autoridades consideraram as crianças uma prova de que Odiong tinha um padrão de perseguir mulheres ele conheceu em seu papel de padre, o que no Texas é crime.

Evidências de DNA que mostram uma chance superior a 99,99% de que Odiong, 55 anos, fosse pai de uma criança cuja mãe o clérigo teve relações sexuais no último ano, de acordo com o depoimento naquela audiência do detetive Bradley DeLange de Waco.

O juiz que presidiu o caso de Odiong, Thomas West, negou o pedido do clérigo para reduzir a sua fiança de 5,5 milhões de dólares.

Odiong enfrenta cinco acusações de agressão sexual em primeiro grau e mais duas acusações desse tipo em segundo grau relacionadas a três mulheres. DeLange testemunhou em novembro que havia confirmado mais de 10 supostas vítimas de Odiong nos Estados Unidos e no exterior.

Não há indicação de que alguma das três mulheres no centro das acusações contra Odiong seja mãe dos seus filhos. As autoridades disseram que uma das crianças vive nos EUA e o Guardian sabe que a outra vive na Nigéria, país natal de Odiong.

Odiong foi preso meses depois de o Guardian ter publicado um relatório detalhando alegações anteriores contra o clérigo que variavam de coerção sexual e toques indesejados a controle financeiro abusivo. Todos vieram de mulheres que o conheceram através de seu trabalho.

Declarações policiais juramentadas mostram que a reportagem do Guardian de fevereiro levou uma mulher a entrar no departamento de polícia de Waco em março e alegar que Odiong a havia abusado sexualmente em 2012.

A investigação que se seguiu de DeLange encontrou provas que sugerem que Odiong se posicionaria como conselheiro espiritual para mulheres que enfrentavam problemas pessoais, especialmente conjugais – e depois exploraria a sua proximidade para ter ou pelo menos procurar sexo com elas.

Ele supostamente teve relações sexuais com pelo menos uma das mulheres que foi acusado de agredir. No que diz respeito a pelo menos uma das outras vítimas, Odiong alegadamente a convenceu a submeter-se ao sexo anal com o seu marido, apesar de essa forma de relação sexual ir contra a sua fé pessoal – e ele também alegadamente a fez contar-lhe tudo sobre isso para saciar a sua alegada lascívia. interesse.

Além disso, os detetives que vasculharam as mensagens de Odiong via texto, e-mail e redes sociais disseram que encontraram imagens digitais de abuso infantil em sua posse. Mas optaram por não apresentar acusações formais relacionadas com essas conclusões, optando por se concentrar no aspecto de agressão sexual do caso.

A lei do Texas permitiu que as autoridades acusassem Odiong sem levar em conta quantos anos se passaram desde seus supostos crimes, devido ao grande número de acusadores envolvidos no caso, mesmo que nem todos apresentassem acusações.

A polícia prendeu Odiong em uma casa onde ele morava na comunidade planejada de Ave Maria, Flórida, em 16 de julho. Ele não conseguiu pagar a fiança posteriormente fixada para ele.

Odiong foi ordenado sacerdote católico na diocese de Uyo, Nigéria, em 1993. Em 2006, o bispo de Austin, Texas, na época – Gregório Aymond – permitiu que Odiong fosse transferido para cargos clericais e trabalhasse.

O Arcebispo de Nova Orleans, Gregory Aymond, na catedral de St Louis, em Nova Orleans, em 2021. Fotografia: Jonathan Bachman/Reuters

Depois de um período aparentemente de estudos em Roma, Odiong obteve em 2015 permissão para trabalhar na arquidiocese de Nova Orleans, onde Aymond havia sido nomeado arcebispo seis anos antes, de acordo com documentos da Igreja obtidos pelo Guardian.

Ali, na igreja de Santo Antônio de Pádua, na comunidade de Luling, LuisianaOdiong conquistou um grande número de seguidores ao promover uma proximidade especial com a Virgem Maria, bem como ao organizar missas especiais, após as quais alguns fiéis afirmaram que haviam se recuperado de doenças médicas graves.

pular a promoção do boletim informativo Receba as manchetes e destaques mais importantes dos EUA por e-mail diretamente para você todas as manhãs Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Ele arrecadou dinheiro suficiente para construir uma capela de cura em homenagem à Virgem Maria em Santo Antônio. O quarto aniversário da inauguração da capela foi na quinta-feira, que também foi um dia de festa católica em comemoração a uma suposta aparição da Virgem Maria a um camponês mexicano em 1531.

Autoridades da diocese de Austin – cuja região inclui Waco – disseram que notificaram Odiong em 2019 de que sua instituição havia recebido “reclamações… sobre (seu) comportamento com mulheres adultas”. A organização alegou que disse a Odiong que ele não tinha permissão “para se envolver no ministério sacerdotal na diocese de Austin, mesmo que temporariamente” – e “que uma violação dessas restrições poderia exigir torná-las públicas”.

A notificação a Odiong, portanto, implicava que a igreja optou por manter as acusações contra ele em segredo dos fiéis da época.

Oficiais da igreja de Austin relataram notificar imediatamente seus colegas em Nova Orleans sobre as alegações envolvendo Odiong. Mas, depois de um dos acusadores de Odiong o ter denunciado aos responsáveis ​​da Igreja em Nova Orleães, na esperança de que pelo menos o suspendessem do ministério ali, o consultor jurídico da arquidiocese emitiu uma carta ainda em Novembro de 2023 alegando que “não temos outras alegações semelhantes” contra Odiong, de acordo com cópias da correspondência obtida e revisada pelo Guardian.

No entanto, apenas um mês depois, a arquidiocese suspenso Odiong do ministério, anunciando finalmente que as alegações de má conduta com várias mulheres forçaram a organização a removê-lo do seu cargo em St Anthony em Luling.

Na altura, Odiong procurou persuadir falsamente os seus paroquianos de que a sua remoção resultou da sua oposição aos esforços endossados ​​pelo Papa Francisco para tornar a Igreja mais acolhedora para a comunidade LGBTQ+.

A destinatária da carta da arquidiocese de Nova Orleans de novembro de 2023 sobre Odiong e sua advogada, Kristi Schubert, exigiram indenização dos funcionários da igreja como parte de um caso de proteção contra falência não resolvido que a organização abriu em 2020, após anos de luta com litígios, de outra forma, principalmente relacionados ao clero abuso que envolve a vitimização de crianças.

Revelações estimuladas por essa falência acionaram uma polícia estadual da Louisiana investigação – que continua – sobre se a igreja dirigia uma rede de tráfico sexual de crianças em Nova Orleães que infligia “abuso generalizado de menores que remonta a décadas” e que foi ilicitamente encoberto, de acordo com declarações prestadas sob juramento pelas autoridades.

Se ele realmente confessar conforme programado, Odiong seria o segundo padre a ter servido a Santo Antônio de Pádua de Luling no passado a se declarar culpado de violência sexual em questão de duas semanas.

Em 3 de dezembro, o padre católico aposentado Lawrence Hecker se declarou culpado das acusações de sequestro e estupro de um menino em 1975, em uma igreja de Nova Orleans conhecida coloquialmente como Little Flower.

Hecker – que serviu em St Anthony em 1974, de acordo com seus registros pessoais – está provisoriamente definido para receber uma sentença obrigatória de prisão perpétua dois dias depois de Odiong comparecer ao tribunal na segunda-feira.

Hecker está entre os três clérigos da arquidiocese de Nova Orleans que se declararam culpados de crimes sexualmente violentos desde que a organização entrou com pedido de proteção federal contra falência em 2020, enquanto tentava limitar sua responsabilidade financeira no que diz respeito a centenas de reclamações de abuso clerical, principalmente vitimando crianças.

Em dezembro de 2022, nos arredores de Nova Orleans, o diácono Virgil Maxey “VM” Wheeler se declarou culpado por molestar um menino de 12 anos no início dos anos 2000 no subúrbio de Metairie, Louisiana, antes de sua ordenação. Ele morreu de câncer no pâncreas em abril de 2023 enquanto cumpria cinco anos de liberdade condicional.

Enquanto isso, em um tribunal em Covington, Louisiana, ao norte de New Orelans, Patrick Wattigny se declarou culpado a molestar dois menores que conheceu através do seu trabalho como padre e recebeu uma pena de cinco anos de prisão.