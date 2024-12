Como está a China a reagir à “diplomacia de trânsito” de Lai? – DW – 03/12/2024

Presidente de Taiwan, Lai Ching-te visita ao estado americano do Havaí esta semana foi anunciada por Taipei como uma escala de “trânsito” durante uma viagem de uma semana aos poucos aliados diplomáticos restantes da ilha autônoma no Pacífico Sul.

Embora Lai não tenha recebido uma recepção formal do governo, ele foi saudado com um tapete vermelho e guirlandas havaianas.

Não foram relatadas reuniões com altos funcionários dos EUA durante a sua escala de dois dias, que incluiu uma aparição no centro de reflexão financiado pelo Departamento de Estado dos EUA, o East-West Center, durante o qual ele fez um discurso, embora depois de os jornalistas terem sido expulsos. da sala.

Ele também se encontrou com o governador do Havaí, Josh Green, na agência de gerenciamento de emergências do estado e participou de um banquete com representantes do Congresso e legisladores estaduais do Havaí.

O Havaí foi a primeira parada de Lai, antes de continuar as visitas “oficiais” aos aliados diplomáticos, as Ilhas Marshall, Tuvalu e Palau, que estão entre os 12 países restantes que reconhecem Taiwan. Ele deverá passar pelo território insular norte-americano de Guam antes de retornar para casa.

Lai fez um discurso a portas fechadas no East-West Center, um grupo de reflexão sobre diplomacia pública ligado ao governo dos EUA. Imagem: Mengshin Lin/AP Aliança de foto/imagem

A China, que considera Taiwan como seu território, ataca em qualquer coisa que implique que a ilha é um país soberano.

Embora os EUA não tenham laços diplomáticos formais com Taiwan, é o país da ilha benfeitor de segurança mais importante e é obrigado, pela Lei de Relações com Taiwan, a fornecer armas defensivas, uma política que irrita Pequim, que prometeu “reunificar” Taiwan com o continente, usando a força, se necessário.

A China tem condenou a viagem de Lai como “manipulação política” e uma “provocação”, ao mesmo tempo em que alertam sobre novos exercícios militares em torno de Taiwan em resposta.

No passado, Pequim chamou Lai de “separatista” e antes da partida de Lai na semana passada, um porta-voz do Ministério da Defesa disse que a China iria “esmagar resolutamente todas as tentativas separatistas pela independência de Taiwan.”

O HKTKWW, um meio de comunicação de Hong Kong visto como porta-voz de Pequim, criticou os esforços de Lai como “tentativas fúteis de obter favores” dos EUA.

Que sinais Taiwan está tentando enviar?

Durante sua visita de dois dias ao Havaí, os comentários relatados por Lai incluíram “a China é o maior desafio que Taiwan enfrenta” durante a conferência a portas fechadas, enquanto em outra aparição, ele instou os aliados internacionais de Taiwan a cooperarem na prevenção de conflitos, já que “a guerra não tem vencedores .”

No domingo, Lai também manteve um telefonema “caloroso e amigável” de 20 minutos com a ex-presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, durante o qual discutiu “as ameaças militares da China”, disse sua porta-voz.

Visita de Pelosi em 2022 a Taiwan enfureceu Pequim, que respondeu com enormes exercícios militares que simularam um bloqueio à ilha.

Durante a viagem de Lai, Taiwan detectou atividade militar significativa da China. Os movimentos de um porta-aviões chinês estavam sendo monitorados de perto pelo Ministério da Defesa de Taiwan na terça-feira.

No entanto, a escolha dos remotos Havai e Guam, e a não reunião com quaisquer altos funcionários do governo dos EUA, foi interpretada como um lembrete simbólico da importância dos laços EUA-Taiwan, sem ultrapassar as linhas vermelhas de Pequim.

Wen-Ti Sung, membro não residente do Global China Hub do Atlantic Council, disse à DW que estes pontos de trânsito, que são menos propensos à atenção da mídia e à controvérsia política, “dão a Pequim menos desculpas para fazer birra”.

“Isto sinaliza ao mundo que a nova liderança de Taiwan valoriza mais as relações substantivas do que os gestos simbólicos de uma forma relativamente discreta”, disse ele.

Como a China está respondendo?

Raymond Kuo, cientista político sênior da RAND, um think tank de defesa dos EUA, disse à DW que permanece cético sobre se a medida calculada de Taiwan irá de fato “baixar a temperatura” para Pequim porque a China tende a “aproveitar qualquer pequeno pretexto e explodi-la para o que eles quiserem que seja.”

“Em última análise, isso realmente depende (do líder chinês) Xi Jinping, a única pessoa (que) realmente sabe como vai reagir”, disse Kuo.

O Ministério das Relações Exteriores da China apresentou protestos oficiais e insinuou exercícios militares.

Na terça-feira, a agência de notícias Reuters citou fontes anônimas de segurança de Taiwan de que Pequim poderia lançar novos jogos de guerra já neste fim de semana, um dia depois de Lai concluir sua viagem ao Pacífico. O Ministério da Defesa de Taiwan não quis comentar.

O investigador Sung disse à DW que, embora o governo chinês provavelmente exerça os seus músculos militares para expressar a sua desaprovação, a intensidade e a escala serão relativamente contidas.

“Enquanto os EUA passam por uma transição governamental, o mundo prende ansiosamente a respiração, preocupado com a possibilidade de a nova administração adoptar uma abordagem unilateral”, disse Sung, descrevendo o momento como uma oportunidade para Pequim demonstrar o seu estatuto como uma grande potência e conquistar o apoio internacional.

“Se Pequim reagir de forma exagerada agora, exibindo uma atitude mesquinha e tacanha, desperdiçará esta oportunidade vantajosa de expandir o seu círculo internacional de amigos”, acrescentou.

Olhando para o futuro, para uma nova administração Trump

A viagem diplomática do líder taiwanês também ocorre no momento em que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, está pronto para retornar à Casa Branca em janeiro.

Trump tem anteriormente instou Taiwan para aumentar os seus gastos com defesa e acusou os seus principais fabricantes de chips de aceitarem empregos americanos.

Durante o discurso a portas fechadas no Havai, Lai teria respondido a estas críticas comprometendo-se a melhorar a autodefesa de Taiwan e a reforçar a cooperação com os EUA no sector dos semicondutores.

A visita de Lai a Guam, cuja base naval é um nó fundamental para a estratégia Indo-Pacífico dos EUA, também tem valor simbólico.

Kuo, da RAND, acrescentou que a visita enfatizou que os EUA e Taiwan “têm muitos interesses comuns quando se trata de resposta a desastres… e o que se esperaria de uma contingência militar”.

“Este foi um sinal relativamente discreto, mas ainda assim positivo, entre os EUA e Taiwan”, disse ele.

Editado por: Wesley Rahn