Pais com espinha bífida adotam criança com a mesma condição

Uma mãe enlutada numa aldeia remota de A conturbada região de Amhara na Etiópia relata a perda de seu filho de 20 anos, falecido há um mês. “Estou magoada; ele foi ao mercado e nunca mais voltou”, disse ela à DW em entrevista por telefone, de sua casa em West Gojam.

“Ele morreu depois que eles foram atingido do ar,“, disse ela ao entregar o telefone ao marido. A DW optou por não revelar suas identidades para protegê-los de possíveis represálias.

O seu filho era aluno do nono ano, mas a sua educação foi interrompida quando eclodiu o conflito entre o governo federal etíope e os militantes Amhara Fano em Abril de 2023.

Desde então, o número de civis mortos em drone as greves têm aumentado dramaticamente.

Ataque de drone em um mercado

Na manhã de terça-feira, 5 de novembro de 2024, um ataque de drone atingiu um mercado na pequena cidade de Zibst, na parte norte de Etiópia. O estudante de 20 anos que se tornou vendedor de roupas usadas estava entre as 43 vítimas.

Seu pai recebeu um telefonema depois que um morador local identificou seu filho morto por meio de sua carteira de identidade. “Peguei um carro e corri para a cidade”, disse o pai. “Eu o trouxe de volta e o enterrei em sua cidade natal.”

O número de mortos nas três rodadas de ataques com drones que atingiram um mercado, uma escola primária e um centro de saúde pode ter subido para 51, segundo moradores. O Projeto de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos (ACLED), com sede nos EUA, registrou-o como “o mais mortal”.

“Os ataques estão ocorrendo no contexto de confrontos próximos ou no mesmo local, mas acredito que este último ataque seja único porque não havia conflitos acontecendo no momento do ataque”, disse Braden Fuller, pesquisador sênior do Observatório da Paz da Etiópia, uma iniciativa do ACLED. Os moradores que conversaram com a DW também concordaram com a explicação do pesquisador.

Centenas de mortos em ataques aéreos

Houve 54 ataques aéreos – 52 dos quais foram realizados por drones armados operados pela Força de Defesa Nacional da Etiópia (ENDF), de acordo com os últimos números da ACLED. Os ataques resultaram em cerca de 449 mortes.

No entanto, o número é provavelmente uma estimativa baixa, uma vez que relatar ataques de drones em áreas remotas do país representa desafios significativosafirma a organização internacional que regista incidentes de conflito em toda a Etiópia. De acordo com a Associação Amhara na América do Norte (AAA), pelo menos 125 drones e ataques aéreos por forças governamentais na região de Amhara resultaram em 754 mortes e 223 feridos.

Hone Mandefro, Diretor de Advocacia da AAA, diz que sua associação documentou que os ataques visavam apenas civis. “Eles estão massacrando pessoas inocentes que não têm nenhuma ligação com a guerra, e isso não é um erro”, disse Hone à DW. “Uma vez que o governo enviou repetidamente tropas de combate e enfrentou a derrota, a sua opção restante é aterrorizar a comunidade para impedir o apoio aos Fano.”

Governo da Etiópia nega ter como alvo civis

A ENDF não esconde o uso de drones na sua luta contra os militantes Fano na região de Amhara, mas refuta relatos de vítimas civis.

“Os drones são feitos para a guerra, nós os compramos para lutar com eles”, disse o marechal de campo Birhanu Jula, chefe do exército, em entrevista à emissora nacional.

“Quando encontramos um grupo de extremistas, atacamos com drones. Mas os civis não serão alvo”, insistiu.

Em outubro de 2024, os comandantes do 302º Corpo da ENDF do Comando Oriental confirmaram que drones foram usados ​​para atingir militantes Fano na zona Norte de Gojam.

No entanto, a AAA informou que o ataque matou seis agricultores e feriu outros quatro. Legesse Tulu, ministro dos assuntos de comunicações do governo etíope, rejeitou relatos de vítimas civis resultantes dos ataques do exército, rotulando-os como “inaceitáveis”.

Legesse enfatizou durante uma coletiva de imprensa televisionada em 16 de novembro de 2024, que o exército conduz os ataques de “maneira selecionada e planejada”.

Contudo, apesar da rejeição do governo, relatórios de organizações nacionais e internacionais de direitos humanos indicam uma situação preocupante.

A Força de Defesa Nacional da Etiópia (ENDF) enfrenta uma batalha feroz na região de Amhara contra a milícia Fano Imagem: AMANUEL SILESHI/AFP/Getty Images

Grupos de direitos humanos documentam o uso de drones pelo exército

Um relatório da entidade independente afiliada ao estado A Comissão Etíope de Direitos Humanos (EHRC) revelou que na região de Amhara, “um grande número de civis foi brutalmente morto por bombardeamentos de artilharia pesada e bombardeamentos aéreos, principalmente por drones” num período de um ano que se estendeu até junho de 2024. O Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos ( ACNUDH) documentou 18 ataques de UAV que resultaram em 248 mortes de civis e 55 feridos entre Agosto e Dezembro de 2023.

Estes ataques também visaram instalações essenciais, incluindo escolas, hospitais e residências privadas, levantando sérias preocupações sobre a sua conformidade com o direito internacional, conforme observado no relatório anual sobre a situação dos direitos humanos do ACNUDH.

Que drones está a força aérea da Etiópia a utilizar?

A Força Aérea Etíope revelou no ano passado que havia estabelecido uma unidade de drones, que inclui o Bayraktar TB2 (de construção turca) e outros UAVs adquiridos nos últimos anos.

Embora se acredite que a Etiópia tenha adquirido UAV adicionais, incluindo alguns da China, os observadores de segurança dizem que o Bayraktar TB2 é a opção mais eficaz da ENDF.

O exército etíope premiou Haluk Bayraktar, o CEO da empresa privada de produção, “pela sua contribuição significativa para a capacitação da Força Aérea”.

Segundo especialistas, os drones impactaram significativamente o conflito na região de Tigrayque terminou com um tratado de paz entre os TPLF e o governo etíope em 3 de novembro de 2022.

“Não vejo nenhuma evidência de que os ataques de drones estejam tendo algum efeito nos confrontos em curso envolvendo os militantes Fano na região de Amhara e o Exército de Libertação Oromo (OLA) nas regiões de Oromia”, disse Fuller, pesquisador do ACLED.

“Mesmo que estes ataques possam ter como alvo líderes de alto nível das milícias, os ataques atingem consistentemente alvos civis”, acrescentou Fuller. Embora o investigador acredite que “não serão eficazes”, espera que o governo “continue a utilizá-los”.

“Não vimos o governo etíope responder a tais pressões no passado, quer venham do público ou da comunidade internacional”, disse ele.

Editado por: Chrispin Mwakideu