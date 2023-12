Como funciona uma aposta Round-Robin no futebol e o que ela é exatamente?

Aprender exatamente o que é uma aposta round-robin pode ser um desafio quando se leva em conta as diversas probabilidades e pagamentos que cada nova escolha oferece, tornando-a mais complexa do que uma aposta direta. Além disso, você precisará acompanhar muitos parlays ao fazer apostas round-robin.

Mas não é nada difícil aperfeiçoar esta aposta. A definição de uma aposta round-robin, bem como os principais detalhes e conselhos para os participantes que usam esse tipo de aposta, serão abordados neste artigo.

A explicação do Round-Robin

Coisas diferentes podem ser descritas por um round-robin. A maioria das pessoas imaginará uma estrutura de torneio quando encontrar este termo. Este é um método popular de realização de eventos esportivos e outras competições competitivas.

As competições e playoffs de clubes americanos imensamente populares estão excluídas em relação a isso, uma vez que as ligas profissionais deste país (NBA, NFL, MLB etc.) não usam um sistema round-robin. Existem vários valores discrepantes, principalmente no futebol. A UEFA Champions League, a competição mais importante do futebol europeu, é o mais comum destes eventos esportivos round-robin, como já sabem. Sem falar no Campeonato da Europa e no Mundial da FIFA como destaques do futebol que ocorrem a cada dois e quatro anos, respetivamente.

Os round-robins funcionam de forma simples. As equipes são divididas em grupos, e cada equipe do grupo joga contra as equipes dos outros grupos pelo menos uma vez. Dependendo de suas estatísticas de vitórias/derrotas ao longo da fase round-robin, cada equipe será classificada avançando na competição.

O que significa aposta Round-Robin?

Existem dois significados principais de round-robin. Um deles é o formato de torneio comum recentemente coberto. O outro significado é a opção de aposta avançada, uma aposta round-robin, que teoricamente dá aos participantes uma vantagem maior ao acumular apostas (apostas múltiplas vinculadas à mesma aposta).

O seguinte resume sucintamente a descrição da modalidade, preparação e propósito de uma aposta round-robin: Uma aposta round-robin é um parlay (ou aposta acumulada) que consiste em três ou mais apostas separadas e pelo menos uma variação do mesmo jogo. Com apostas round-robin, você ainda tem o potencial de ganhar no mínimo um parlay e obter lucro mesmo se uma das partidas em seus parlays perder.

As apostas parlay apresentam problemas porque não é prático fazê-las com frequência. Mesmo sendo divertidas, as apostas parlay têm várias desvantagens significativas que podem dissuadir até mesmo os jogadores mais experientes de se envolverem nelas.

Maior probabilidade de perder tudo o que apostou.

Demora mais para receber o pagamento.

Todo o parlay pode ser arruinado por uma perda ou erro de julgamento.

Um jogador nunca deve esperar que apostas parlay frequentes se tornem uma alternativa de aposta lucrativa e de longo prazo devido às suas probabilidades de vitória extremamente baixas. Aqui, as apostas round-robin entram em cena como uma espécie de híbrido entre apostas diretas e parlays.

Técnica de apostas Round-Robin

Estamos cientes de que o objetivo de uma aposta round-robin é aumentar a segurança das apostas acumuladas. Então, como eles conseguem fazer isso? A ideia subjacente a um round-robin é organizar as apostas de modo que mesmo uma perda não encerre o round-robin por completo, como aconteceria em uma aposta acumulada.

Enquanto você visualiza uma imagem com um exemplo de um round-robin slip e calculadora round-robin (sobre a qual falaremos um pouco mais adiante no post) de uma das casas de apostas online em dólares na Bookmaker-Expert.com, devemos enfatizar que esta área de apostas parlay é fácil de entender e não requer necessariamente muito esforço para ser aplicada. A técnica de aposta round-robin é eficaz porque permite que os jogadores abandonem um jogo e ainda saiam ganhando. Isto é conseguido empregando as mesmas opções de aposta em cada aposta parlay, mas em várias combinações.

Apostas Round-Robin: Elas valem a pena?

Ao comparar round-robin e parlays, fica claro que o primeiro normalmente envolverá mais parlays (com pelo menos três equipes em cada), enquanto o último quase certamente será significativamente menor. Em uma aposta round-robin, normalmente 10 equipes é o máximo permitido.

No entanto, como cada uma de suas apostas round-robin terá uma correlação direta com as outras. A outra distinção entre round-robin e parlay é o benefício que a técnica oferece aos participantes. Isto ocorre para que todas as diferentes apostas utilizem os mesmos mercados de apostas. Os resultados das apostas não variarão entre os round-robins.

Por exemplo, se você optar por apostar no spread de gols (+2,5) do Inter de Milão, esta aposta específica aparecerá em pelo menos dois de seus round-robins. Sua aposta round-robin consistirá em três parlays diferentes se você decidir incluir três equipes. O número de equipes que você deseja incorporar em cada aposta também afetará o total.

As apostas round-robin são populares porque oferecem a cada jogador a chance de perder um jogo e ainda assim sair na frente. Quanto maior o número de jogos que você tolera perder, mais opções você terá para incluir em seus round-robins. Os round-robins podem definitivamente valer a pena para os jogadores que preferem fazer apostas parlay porque oferecem maior segurança do que as parlay padrão.

Vejamos como montar uma aposta round-robin típica.

Um exemplo de Round-Robin de 3 equipes

Começando com uma aposta round-robin de 3 equipes, passaremos por um cenário de apostas round-robin.

Suponhamos que você selecionou suas três equipes para o round-robin. Num jogo com, digamos, Juventus e Roma, você pode apostar no total de mais de 2,5 gols, no PSG (-1,5 gols) e na moneyline para o Real Madrid. Agora podemos fazer nossa aposta round-robin, visto que escolhemos nossas três opções.

Dois dos três round-robins conterão cada escolha ou mercado de apostas. Você fará uma aposta na moneyline (ou aposta na vitória) do Real Madrid e nos -1,5 gols do PSG como uma de suas apostas round-robin. Outro contará com mais de 2,5 gols para Juventus x Roma e moneyline do Real Madrid. A última aposta round-robin conterá os -1,5 gols do PSG e mais de 2,5 gols para Juventus e Roma. Aqui, graças à nossa estratégia round-robin de três equipes, o round-robin será lucrativo mesmo se uma das escolhas perder ou não conseguir cobrir ou vencer o spread porque uma das três apostas parlay continua a ser vencedora.

O principal objetivo de qualquer forma de aposta é obter lucro geral, por isso, mesmo que obter um em três não pareça uma vitória significativa para você, se você escolher probabilidades altas, ainda assim ficará satisfeito.

Uma aposta de 10 dólares será feita em cada uma das três apostas parlay. Podemos calcular os vários pagamentos e ganhos usando os nossos resultados e uma aposta total de $30.

Nenhum/um jogo ganha: $0 – $30 = (-$30)

O spread do PSG perde: $37,60 – $30 = $7,60

A moneyline do Real Madrid perde: $52,90 – $30 = $22,90

A seleção Juventus x Roma perde: $79,70 – $30 = $49,70

Todas as 3 vitórias: $170,20 – $30 = $140,20

O cenário ideal seria obviamente que todos os três jogos vencessem, mas a aposta round-robin funciona melhor quando temos espaço suficiente para pelo menos uma derrota. Estes números indicam três resultados possíveis através dos quais um ganho pode ser alcançado.

Round-Robins de 3 equipes: Probabilidades e lucros

A geração de apostas round-robin requer a escolha de probabilidades suficientes.

A segunda etapa crucial para apostas round-robin eficazes é o método para calcular quanto dinheiro você vai ganhar, bem como quanto você pode gastar sem perder dinheiro. Nessa situação, seu objetivo será vencer apenas um dos três jogos e ainda aumentar o saldo da sua conta.

Vamos examinar a aritmética que torna isso possível para ver como funciona.

Para efeitos deste exemplo, colocaremos $5 em cada aposta no nosso round-robin de três equipes. Nossas apostas round-robin terão probabilidades cada uma de 3,65 (+265). Portanto, se uma das nossas apostas for bem-sucedida, prevemos ganhar dinheiro com probabilidades de 18,24 (+1724).

8,24 x $5 = 91,2

Como o retorno de ganhar um round-robin parlay é significativamente superior a $15, que é o valor total que arriscaremos em todos os três, entendemos imediatamente que esses round-robins serão vantajosos para nós (e para você, se jogar este caminho).

O aspecto positivo é que a equação é eficaz e que o valor da sua aposta é irrelevante. Com uma aposta inicial de $30, uma aposta de $10 em cada acumulação resulta em um lucro final de $182,40 se nenhum jogo for perdido.

Aposta (aposta total) Pagamento Lucro $1 ($3) $18,24 $15,24 $10 ($30) $182,40 $152,40 $15 ($45) $273,60 $228,60 $20 ($60) $364,80 $304,80

É claro que, no exemplo inicial da mesa, você receberia $54,72 se ganhasse nos três jogos. Se perder um jogo, ganhará $15,24; se você perder dois ou mais, toda a sua aposta será perdida.

18,24 x $3 = 54,72

Uma aposta round-robin ainda envolverá algum risco, mas será muito menor do que uma aposta parlay.

Os geradores de apostas Round-Robin representam uma alternativa válida: E quanto às calculadoras Round-Robin?

Ao examinar apostas round-robin online, você pode encontrar geradores de round-robin. Infelizmente, eles são utilizados para criar configurações reais de torneios round-robin, e não para apostas.

No entanto, você ainda pode usar recursos online para ajudá-lo a fazer apostas round-robin. A calculadora round-robin é uma das ferramentas mais úteis disponíveis. Eles podem ser acessados online em diversas fontes e irão ajudá-lo ao fazer uma aposta round-robin.

Os geradores round-robin servem a dois propósitos em particular:

Mantendo a ordem de suas seleções.

Descobrir o pagamento geral do round-robin.

O fato de calculadoras round-robin estarem disponíveis em apostas esportivas online é sua maior característica. Provavelmente haverá uma seção no boletim de apostas que serve aos mesmos propósitos de uma calculadora baseada na web se uma casa de apostas esportivas online oferecer apostas round-robin no site.

A importância das calculadoras round-robin nas apostas esportivas não pode ser ignorada porque elas fornecem o meio mais prático de calcular as apostas round-robin. Este utilitário tem alguns nomes diferentes, o que pode causar alguma confusão. No entanto, como as calculadoras round-robin e as calculadoras round-robin parlay são a mesma coisa, esse não precisa ser o caso. Ambos estarão acessíveis em diversas casas de apostas na Internet e realizarão as mesmas tarefas.

Os limites de apostas Round-Robin

Semelhante às apostas parlay, existe um número máximo de equipes sobre as quais se torna menos vantajoso fazer estas apostas em vez de fazer apostas diretas. Os round-robins provavelmente serão lucrativos no longo prazo quando houver apenas duas ou três equipes envolvidas.

O problema é que você rapidamente começará a fazer muito mais apostas devido ao enorme número de seleções disponíveis à medida que aumenta o número total de equipes e o número de equipes para cada aposta parlay. A fórmula anterior não funcionará com estes novos parâmetros. Será necessário o novo, que não está do seu lado; nós vamos usá-lo.

Oito equipes no total, divididas em parlays de quatro equipes, resultam em impressionantes 70 combinações possíveis. Você precisará pagar imediatamente $700 por esta aposta, mesmo que esteja gastando apenas $10 para cada uma das apostas round-robin.

As probabilidades para cada aposta round-robin seriam de 13,31 (+1.231), ou ganhos de $133,10 por aposta, visto que estamos apostando nos spreads comuns do futebol. Nosso problema é que já perdemos uma parte considerável de nossas apostas round-robin se um time perder agora.

Também podemos contabilizar mais algumas equipes perdendo porque não esperamos que todos os sete jogos restantes ganhem (caso contrário, apenas formaríamos um parlay). Apenas 52,4% dos resultados têm probabilidades de 110. Toda a sua aposta será perdida se você perder uma em cinco. Se o resultado fosse 4-4, o jogador receberia apenas uma parte da sua aposta inicial de volta.

Resumo das apostas Round-Robin

O maior benefício de fazer uma aposta round-robin é a possibilidade de ganhar dinheiro, independentemente de um dos times que você escolheu ter ou não um bom desempenho. Em outras palavras, você está essencialmente oferecendo a si mesmo uma aposta sem risco e ao mesmo tempo aumentando seu retorno.

Devido à sua popularidade crescente, algumas casas de apostas estão chegando ao ponto de fornecer aos jogadores um software que reúne automaticamente apostas round-robin. Se você estiver ciente dos principais detalhes, eles são uma aposta estratégica acertada.

Você eventualmente perderá dinheiro se fizer uma aposta com equipes excessivas e parlays round-robin. Em vez disso, concentre-se nos detalhes importantes.

Adicione as ligas e esportes com os quais você está familiarizado.

Verifique se as probabilidades de mercado individuais são suficientes para cobrir a sua aposta.

Especifique um número máximo de mercados para o seu round-robin.

Os apostadores de longo prazo ganharão dinheiro ao encontrar um compromisso aceitável entre as probabilidades e a probabilidade de uma ocorrência. Você terá automaticamente uma compreensão mais profunda de como eles funcionam e dos detalhes específicos sobre eles que os tornam eficazes para você, assim que começar a colocá-los em prática.

Se você for um novato, recomendamos começar com apostas diretas e talvez experimentar algumas apostas round-robin para ter experiência e diversão. Ao fazer isso, você obterá uma compreensão mais profunda de ambos os tipos de apostas e estará mais bem preparado para progredir para apostas mais complicadas em geral.