Como jogar na Mega da Virada 2024 com prêmio histórico de R$ 600 milhões

A Loteria da Caixa Econômica Federal (CEF) sorteia prêmio histórico da Mega da Virada 2024 no dia 31 de dezembro. A estimativa é que o prêmio seja de R$ 600 milhões. Considerando que o sorteio especial não acumula, ou seja, se não tiver uma aposta vencedora na faixa principal, com seis dezenas, o prêmio é dividido em quem acertou cinco e, assim por diante. As vendas gerais para o concurso 2810 da Mega da Virada 2024 iniciaram nesta segunda-feira (11). Por isso, confira os principais detalhes de como apostar.

Como apostar na Mega da Virada 2024

Acesse o site Loterias Online da Caixa (Foto: Reprodução, Caixa Econômica Federal) Faça login com a conta Caixa (Foto: Reprodução, Caixa Econômica Federal) O Concurso da Mega da Virada 2024 é o 2810. (Foto: Reprodução, Caixa Econômica Federal) Preencha a aposta escolhendo no mínimo 6 dezenas e no máximo 20. (Foto: Reprodução, Caixa Econômica Federal) Escolha a forma de pagamento (Foto: Reprodução, Caixa Econômica Federal) Voltar Avançar

Seguindo a mesma lógica da Mega-Sena, para jogar na Mega da Virada 2024 e concorrer ao prêmio de R$ 600 milhões, o apostador precisa selecionar no mínimo seis dezenas e no máximo 20 entre as 60 disponíveis. O valor mínimo da aposta é de R$ 5 em qualquer lotérica credenciada do país. Os jogos podem ser feitos até às 18h do dia 31 de dezembro, dia do sorteio. Além da lotérica, o jogador pode apostar pelo site loterias online da Caixa Econônica Federal (CEF) ou via aplicativo da Caixa (android e iOS).

Vale destacar que para apostas online, a CEF aceita compras mínimas de R$ 20 reais. Assim, o apostador que quer fazer um jogo simples precisa comprar quatro apostas de R$ 5. Outra opção é comprar os combos feitos pela Caixa ou até mesmo, fazer apostas com mais de seis números, que deixam o jogo mais caro, mas, também, aumentam as chances de ganhar.

Como aumentar a chance de ganhar na Mega da Virada 2023

Matematicamente falando, é possível aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada 2024 ao marcar mais números no volante. Em uma aposta simples, com seis dezenas e R$ 5, o jogador tem uma chance em cerca de 50 milhões para acertar os números na faiza principal.

Porém, caso o jogador opte por um volante com sete números (como o exemplo na galeria acima), o preço da aposta é de R$ 35. Nesse jogo, as chances de ganhar na faixa principal é de uma em cerca de R$ 7 milhões.

Assim, a cada número extra no volante da Mega da Virada, o apostador aumenta suas chances de ganhar, assim como o custo do jogo. Conforme as regras desse sorteio especial, é possível selecionar até 20 dezenas. Porém, esse jogo tem um valor de R$ 193.800, tendo uma chance em 1.292 de vitória.

Apesar de estatisticamente ser possível aumentar as chances de ganhar, a Mega da Virada possui a aleatoriedade típica de qualquer concurso lotérico.

Marcar mais dezenas aumenta a chance de ganhar, mas deixa o jogo mais caro (Foto: Reprodução / Caixa Econômica Federal)

Quantidade de prêmios a receber conforme o número de dezenas

Marcar mais números pode render prêmios maiores na Mega, segundo a Caixa (Foto: Reprodução / Caixa Econômica Federal)

Bolões da Mega da Virada

Os bolões são considerados uma alternativa para quem quer fazer jogos mais com mais números para aumentar a chance de ganhar. Para isso, a Caixa Econômica Federal (CEF) possui regras e bolões oficiais da instituição.

Com informações da Assessoria de Imprensa da Caixa, os bolões da Mega da Virada têm preço mínimo de R$ 15. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6. Além disso, o bolão deve ter no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Ou seja, na prática, cada pessoa do bolão possui sua cota.

Veja as regras do bolão da Mega

Caixa determina regras e orienta que apostadores façam apenas o bolão oficial (Foto: Reprodução / Caixa Econômica Federal)

Todos os números sorteados na história da Mega da Virada

Em 2024 ocorre a 17ª edição da Mega da Virada. Em todos os concursos, com exceção do primeiro, o sorteio teve ganhadores já na faixa principal, ou seja, apostas acertando seis dezenas. Relembre quais foram as dezenas sorteadas na história do concurso.

Mega da Virada 2024 ao vivo

O sorteio ao vivo da Mega da Virada pode ser acompanhado a partir das 20h do dia 31 de dezembro de 2024 no canal oficial da Caixa Econômica Federal (CEF) no YouTube. O NSC Total também faz cobertura ao vivo do sorteio, com todos os números sorteados e resultado da Mega da Virada.

