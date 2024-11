Os partidários de Trump devem ocupar seu segundo governo – DW – 11/11/2024

Sam Levin and agency



Os eleitores da Califórnia rejeitaram uma medida eleitoral para proibir o trabalho forçado nas prisões, numa grande decepção para os defensores da reforma da justiça criminal e para muitas das 90 mil pessoas encarceradas nas prisões estaduais.

A proposição 6 teria alterado a constituição do estado para proibir a servidão involuntária de pessoas na prisão. A proposta teria, em vez disso, permitido que as pessoas na prisão escolhessem os seus empregos, com uma proposta relacionada que teria criado programas de trabalho voluntário dentro do sistema prisional.

A Califórnia já proíbe a escravidão, mas a constituição estadual tem uma exceção que permite que as prisões obriguem as pessoas a trabalhar como punição pelo crime.

O estado emprega cerca de 40.000 pessoas na prisão que realizam uma variedade de trabalhos essenciais, incluindo combate a incêndios florestaistrabalho de zeladoria, construção e limpeza. A maioria ganha salários inferiores a 0,75 dólares (0,58 libras) por hora, e muitos dizem que dependem dos fundos para comprar suprimentos vitais para a mercearia, incluindo alimentos. Mais do que 65% das pessoas presas na Califórnia relataram ter sido forçadas a trabalhar, de acordo com a ACLUe o estado lucra com a mão de obra extremamente barata.

Na segunda-feira, enquanto os votos ainda estavam em contagem, 53,8% dos eleitores rejeitaram a medida, enquanto 46,2% a apoiaram. Não teve oposição formal.

A Proposta 6 fazia parte de um pacote de 14 propostas de reparações apresentadas por legisladores.

A passagem do pacote foi misturada. Gavin Newsom assinou uma lei em setembro para emitir um pedido formal de desculpas pelo legado de racismo do estado contra os negros americanos. Mas os legisladores estaduais bloquearam um projeto de lei que teria criado uma agência para administrar programas de reparações, e o governador da Califórnia vetou uma medida isso teria ajudado as famílias negras a recuperar propriedades tomadas injustamente pelo governo através de domínio eminente.

Lori Wilson, membro da assembleia da Califórnia, que liderou a Proposição 6, disse ao Guardian no mês passado que a medida “foi inspirada pela necessidade contínua de corrigir uma injustiça constitucional”. Ela acrescentou: “(A cláusula tem sido) um resquício da história sombria de nossa nação com a escravidão”.

Vários estados – incluindo Colorado, Tennessee, Alabama e Vermont – votaram para livrar as suas constituições das isenções ao trabalho forçado nos últimos anos, e esta semana juntou-se-lhes Nevada, que aprovou a sua própria medida. Ainda assim, em alguns estados o impacto da mudança parece ser limitado. No Colorado, o primeiro estado a eliminar uma exceção à escravatura da sua constituição em 2018, pessoas encarceradas alegaram, num processo de 2022 movido contra o departamento penitenciário, que ainda estavam a ser forçadas a trabalhar.

A linguagem eleitoral da Proposta 6 não incluía explicitamente a palavra “escravatura” como as medidas noutros lugares porque a constituição da Califórnia foi alterada na década de 1970 para remover uma isenção para a escravatura. Mas a exceção para a servidão involuntária como punição pelo crime permaneceu nos livros.

A 13ª alteração da Constituição dos EUA também proíbe a escravatura e a servidão involuntária, excepto como punição por crimes.

Apesar da derrota, os apoiadores disseram que a proposta era importante. A cofundadora da Abolish Slavery National Network, Jamilia Land, que defendeu a Proposta 6, disse que a medida e outras semelhantes em outros estados tratam de “desmantelar os resquícios da escravidão” dos livros.

“Embora os eleitores da Califórnia não tenham aprovado a Proposta 6 desta vez, fizemos um progresso significativo”, disse ela num comunicado. “Estamos orgulhosos do movimento que construímos e não descansaremos até vermos esta questão resolvida de uma vez por todas.”

pular a promoção do boletim informativo Receba as manchetes e destaques mais importantes dos EUA por e-mail diretamente para você todas as manhãs Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Dorsey Nunn, um defensor de longa data dos californianos encarcerados, que apoiava a Proposta 6, observou numa declaração na segunda-feira que os activistas fizeram progressos significativos este ano sobre a questão, depois de terem lutado em 2022 para obter uma medida semelhante nas urnas.

“Sabemos que os californianos, incluindo as vítimas, desejam um sistema que centre a reabilitação, a responsabilização e um caminho para comunidades mais seguras. É claro que temos mais trabalho a fazer para educar os californianos sobre a servidão involuntária. A corrida pela justiça não é para os rápidos, mas para aqueles que perseveram.”

A Proposição 6 teve o segundo menor gasto de campanha entre as 10 iniciativas estaduais em votação este ano, cerca de US$ 1,9 milhão, de acordo com o gabinete do secretário de estado da Califórnia.

Dante Jones, um homem de 41 anos encarcerado na prisão de San Quentin, disse ao Guardião no mês passado, ele desejava que as pessoas na prisão pudessem votar e que a Proposta 6 teria permitido que as pessoas encarceradas ganhassem melhores salários para ajudá-las a sobreviver atrás das grades.

“Temos plantações legalizadas”, disse ele. “Dizem que querem que sejamos cidadãos, querem reabilitar-nos, mas depois não fazem nada que permita que isso aconteça. Tecnicamente, pela constituição, somos escravos e eles podem chicotear-nos as costas.”