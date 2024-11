Como o genocídio destruiu o nosso mar | Conflito Israel-Palestina

Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, na cerimônia de abertura da COP29, em Baku, Azerbaijão, 12 de novembro de 2024. MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Keir Starmer prometeu quando chegou a Downing Street no verão passado, que o primeiro-ministro trabalhista quer adotar a abordagem oposta ao seu antecessor conservador, Rishi Sunak, tornando o Reino Unido novamente um país “na vanguarda” da transição climática. Terça-feira, 12 de novembro, de Baku, sede da COP29, o líder britânico anunciou uma meta ambiciosa para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 81% até 2035 em comparação com os níveis de 1990, a meta provisória anterior do país era uma redução de 68% nas emissões de gases com efeito de estufa até 2030 – sendo o objectivo ainda alcançar a neutralidade carbónica em 2050.

“Nesta COP, o Reino Unido está enviando uma mensagem clara (…): somos um parceiro fundamental para outros países, para investidores e empreendedores, e estamos renovando a nossa liderança climática”sublinhou Keir Starmer, da capital do Azerbaijão, sendo o britânico um dos raros líderes ocidentais a ter feito a viagem às costas do Cáspio (ao contrário do presidente Emmanuel Macron ou do chanceler alemão, Olaf Scholz). O contraste é impressionante com Rishi Sunak, que, ao chegar a Downing Street no outono de 2022, inicialmente descartou a participação na COP27 (em Sharm El-Sheikh, Egito) antes de mudar de ideia para pôr fim ao início de uma controvérsia.

O funcionário eleito conservador posteriormente adiou de 2030 para 2035 a proibição da venda de automóveis novos a gasolina ou diesel, ou mesmo recusou-se a facilitar o estabelecimento de parques eólicos onshore, na esperança de obter votos da extrema direita (sem muito sucesso, tendo em conta o fracasso dos conservadores nas eleições gerais de Julho passado). Para Starmer, que fez do crescimento a sua “primeira prioridade”assumir a liderança na transição climática permitirá “criar empregos melhores”, de “contas mais baixas” dos britânicos ou para dotar o país “tecnologias do futuro”. Também coloca a ambição climática do país sob o signo da segurança: “Não há segurança nacional, nem segurança global, sem segurança climática”garantiu o dirigente, em Baku.

“Um passo na direção certa”

A nova Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Reino Unido está em linha com a recomendação da Comissão para as Alterações Climáticas (CCC), um órgão independente que aconselha o governo na sua política climática. O CCC decidiu em Outubro que uma redução de 81% nas emissões até 2035 era realista. O governo Starmer já anunciou que pretendia alcançar uma produção energética nacional totalmente isenta de carbono até 2030, graças, em particular, a um aumento maciço da capacidade de produção dos parques eólicos no Mar do Norte. A última central eléctrica a carvão do país fechou as portas no dia 30 de Setembro, em Ratcliffe-on-Soar, em Nottinghamshire.

