Como o mundo continua falhando no leste da RDC | Opiniões

Em 10 de Agosto, pelo menos 18 pessoas foram mortas perto da cidade de Beni, no leste da República Democrática do Congo (RDC), perto da fronteira com o Uganda. Dois meses antes, em 7 de junho, um massacre deixou 80 mortos e outro em 13 de junho matou 40 pessoas. Tais ataques tornaram-se muito comuns nos últimos anos.

A intensa violência nesta parte do leste da RDC tem sido geralmente atribuída às Forças Democráticas Aliadas, um grupo rebelde de origem ugandesa que jurou lealdade ao Estado Islâmico em 2019. Tal como aconteceu com massacres anteriores, nenhuma das forças militares próximas – incluindo as congolesas exército, militares convidados do Uganda ou tropas de manutenção da paz da ONU – intervieram para impedir a matança.

Esta inacção reflecte uma política de agonia mais ampla que transformou o leste da RDC num cemitério para milhares de civis. Na sua raiz está o fracasso do mantra das boas intenções professado por uma “comunidade internacional” dividida e distraída. Então, onde tudo deu errado?

Durante a maior parte das últimas três décadas, a RDC liderou as contagens internacionais de deslocamentos internos induzidos por conflitos – atingindo actualmente um pico de quase 7 milhões, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações. Entretanto, as violações dos direitos humanos por parte de grupos armados e de forças governamentais aumentaram em cascata. Na maioria das vezes, os ciclos concomitantes de violência e deslocamento passaram despercebidos.

Foi apenas com o ressurgimento do Movimento 23 de Março (M23), há quase três anos, que o conflito atraiu renovada atenção internacional. Embora os combates que se seguiram tenham contribuído para o aumento dos números de deslocados, o enquadramento político e mediático exclusivo centrado no M23 ignorou a proliferação de grupos armados que causam o caos na região.

O governo usou a retórica nacionalista para reunir vários milícias para se juntar ao esforço de guerra contra o M23. Esta política fortaleceu grupos armados e produziu um cenário de segurança ainda mais complicado.

Entretanto, os doadores internacionais continuaram a investir milhões na resolução de conflitos, incluindo uma dispendiosa e envelhecida missão de manutenção da paz da ONU, vastos fundos humanitários e dispendiosos projectos de construção da paz para conter as “causas profundas”. Em grande parte, naquilo que no papel parece ser um envolvimento dedicado, falta uma compreensão profunda das realidades políticas, uma estratégia construtiva e uma diplomacia inovadora em níveis-chave da tomada de decisões internacionais.

As respostas à crise na RDC são frequentemente informadas por leituras simplistas das causas da guerra. Especialistas e influenciadores – inclusive nas redes sociais – repetem os cansados ​​clichês coloniais sobre os recursos naturais e o ódio étnico. Poucos comentadores abraçam a natureza política plena de uma crise com vários factores e uma lógica complexa.

Os doadores ocidentais – hoje em dia frequentemente chamados de “parceiros internacionais” – continuam em grande parte a aplicar modelos tecnocráticos aos problemas políticos. A retórica anticorrupção, a regulamentação do comércio “ilícito” e os apelos à coesão social aparecem em estratégias brilhantes e comunicados de imprensa, mas as ações concretas para enfrentar esses flagelos são muitas vezes superficiais ou ausentes das políticas.

As respostas internacionais também permanecem largamente inconsistentes no contexto específico da actual escalada. Há pouca pressão para desencorajar a colaboração activa do exército congolês com grupos armados. As redes de grande corrupção raramente são processadas e resultam em sanções bizarras, intermitentes, sensíveis às mudanças políticas nas relações entre a RDC e as principais potências ocidentais, como a União Europeia ou os Estados Unidos.

As respostas ao envolvimento militar dos países vizinhos são igualmente inconsistentes. A denúncia ocidental do apoio ruandês ao M23 não impede os mesmos governos de pressionarem pela ajuda militar ao Ruanda no contexto da crise moçambicana. O apoio maciço do Burundi à RDC quase não recebeu atenção internacional, embora tenha complicado ainda mais o cenário de segurança e levado a uma situação de quase guerra por procuração entre o Burundi e o Ruanda, aumentando os riscos de uma nova escalada regional.

Esta aleatoriedade e arbitrariedade de uma comunidade internacional de tendência ocidental não passou despercebida aos congoleses e aos seus vizinhos.

Tal como acontece em conflitos semelhantes em curso, as respostas na RDC demonstram que a resolução clássica de conflitos internacionais parece ter atingido os seus limites e está a perder grande parte da sua credibilidade – anunciando o fim da construção da paz internacional e do intervencionismo liberal na sua forma actual.

As zonas de conflito contemporâneas vêem novas abordagens e novos intervenientes a lutar pelo seu lugar à mesa. Isto é parcialmente atribuído às mudanças nas estruturas de poder globais.

Três décadas de violência no leste da RDC preencheram todos os requisitos da “lista de desejos” da intervenção ocidental e da construção do Estado: a RDC teve as suas primeiras eleições democráticas em 2006; passou por uma transição política pacífica; o Fundo Monetário Internacional voltou a envolver-se com o país; e os organismos regionais estão agora a assumir a responsabilidade pela manutenção da paz.

No entanto, no meio de complicações geopolíticas mais amplas, as formas não-ocidentais de colonialismo procuram substituir o modelo ocidental e as empresas militares privadas ganham terreno.

A RDC e os seus rivais recorreram a parceiros novos e não tão novos nos negócios, na defesa e na diplomacia. Estes parceiros são tão ambíguos e movidos por interesses como as potências ocidentais, mas sem sinalizar condicionalidades em matéria de direitos humanos e slogans pró-democracia.

No geral, o campo de influência pode não ser tão claro como no Mali ou na República Centro-Africana, onde a Rússia, um novo actor colonial, provocou uma reinicialização forçada, expulsando a França.

Ainda assim, o enfraquecimento da influência ocidental na região dos Grandes Lagos apresenta padrões semelhantes, à medida que novos intervenientes aproveitam a condescendência de longa data das potências ocidentais. Num sistema de poder global em mudança, estes intervenientes vêem a sua oportunidade de entrar no mercado, apostando em campanhas de desinformação e polarização.

Neste ambiente internacional em mudança e cada vez mais fragmentado, a hipocrisia dos antigos e dos novos intervenientes é também, de certa forma, reflectida pelas elites congolesas egoístas. Estas elites recorrem cada vez mais à externalização e subcontratação da segurança nacional a grupos armados, empresas militares privadas e estados vizinhos.

Este contexto híbrido mostra como a prestação de segurança já não é enquadrada por padrões internacionais ecoados pela ONU, que não foi capaz de alcançar a sua ambição global. Conduzindo a uma fragmentação e privatização da governação da segurança, no caso da crise no leste da RDC, estas mudanças globais e regionais apenas irão aumentar a complexa rede de alianças e antagonismos que já guiaram os motores, os interesses e as respostas dos conflitos durante décadas.

Estas são mudanças tectónicas, quer vistas através de lentes geopolíticas, realpolitik ou pós-coloniais. O seu efeito humanitário agrava os padrões já arraigados de sofrimento e deslocamento de civis, enquanto o nevoeiro resultante da guerra esconde os desenvolvimentos da política internacional mais ampla de (in)segurança.

Um cálculo sóbrio e honesto destas realidades em mudança é extremamente necessário, em particular para aqueles que representam o sistema de intervencionismo liberal ocidental e de resolução de conflitos, que se desvanece lentamente.

As opiniões expressas neste artigo são do próprio autor e não refletem necessariamente a posição editorial da Al Jazeera.