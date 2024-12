Concurso para Polícia Federal é autorizado; veja os cargos

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGO), autorizou a realização de um concurso público para a Polícia Federal (PF). Ao todo, serão 192 vagas!

Toda a parte de organização, desde a publicação do edital até os procedimentos de planejamento, será realizada pela própria instituição. O prazo para a publicação do documento com as regras sai em até seis meses.

As vagas estão divididas para cargos de nível intermediário e superior. Entre as oportunidades estão as carreiras de médico, psicólogo, assistente social, farmacêutico.

Portaria publicada

A nota saiu no último dia 6 traz um panorama geral do que os candidatos podem esperar.

A autorização, assinada pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, foi publicada no Diário Oficial da União.

Segundo o documento, o edital de abertura deve sair em até seis meses, contados a partir da data da autorização.

Quanto aos prazos, a primeira prova deve ocorrer dois meses após a publicação do edital. Após a homologação final do resultado, os candidatos serão chamados de acordo com o orçamento da Polícia Federal.

Várias vagas

Infelizmente, a portaria não traz os salários e a carga horária das vagas. Para isso, os candidatos vão ter que esperar!

Confira agora a lista de cargos e a quantidade de vagas!

Agente administrativo: 100 vagas

Assistente social: 13 vagas

Contador: 9 vagas

Enfermeiro: 3 vagas

Médico: 35 vagas

Psicólogo: 6 vagas

Farmacêutico: 2 vagas

Nutricionista: 1 vaga

Estatístico: 4 vagas

Administrador: 6 vagas

Técnico em comunicação social: 3 vagas

Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas

Atribuições da PF

O trabalho fica condicionado a cada uma das áreas específicas, mas a Polícia Federal tem atribuições gerais.

O órgão, a nível federal, trabalha para combater o crime organizado, reprimir crimes nas fronteiras, investigar crimes contra a União e proteger autoridades.

Além disso, é dever da corporação fazer o controle de armas de fogo e explosivos no território do país, realizar o controle migratório e manter a cooperação internacional.

O prazo entre a publicação do edital oficial e a primeira prova é de dois meses.







