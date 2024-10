confira a previsão de 22/10/2024 para os 12 signos

Paul MacInnes



A FIFA foi acusada pela segunda vez de não abordar as preocupações sobre os riscos aos direitos humanos em Arábia Sauditadois meses antes de o estado do Golfo ser confirmado como anfitrião da Copa do Mundo.

A Internacional dos Trabalhadores da Construção e da Madeira, um sindicato que trabalhou com Fifa sobre reformas de governação e que já assinou um memorando de entendimento com o órgão governamental, diz que foi ignorado nas tentativas de discutir a exploração de trabalhadores estrangeiros na Arábia Saudita.

Em Junho, a ICM apresentou uma queixa à Organização Internacional do Trabalho que alegava “uma epidemia de abusos” contra trabalhadores migrantes no reino do Golfo. Entre os exemplos citados estava o caso de milhares de trabalhadores filipinos que estariam à espera de uma solução financeira do Estado saudita depois de lhes terem sido negados salários, muitas vezes ao longo de anos, pelos seus antigos empregadores. A ICM afirma que vários pedidos subsequentes à FIFA “para encetar um diálogo sobre estes abusos e estabelecer condições rigorosas para a organização” não foram atendidos.

Ambet Yuson, secretário-geral do ICM, fez parte do conselho consultivo de direitos humanos da Fifa até sua dissolução em 2020. Ele acusou a Fifa de conduzir um processo de licitação “sem qualquer avaliação robusta” e disse que conceder o prêmio Copa do Mundo para a Arábia Saudita arriscava uma “mancha permanente” no mundo do esporte.

“Recompensar a Arábia Saudita com a Copa do Mundo FIFA de 2034 sem qualquer avaliação robusta e quaisquer mecanismos em vigor para evitar novos abusos é endossar a exploração e a injustiça no cenário global”, disse Yuson.

“Embora nenhuma avaliação credível dos planos sauditas de direitos humanos possa ser feita sem a contribuição de organizações independentes no terreno, a Fifa deve assumir imediatamente a responsabilidade e usar a sua influência para garantir justiça aos milhares de trabalhadores a quem foram negados os seus direitos mais básicos por mais tempo. mais de uma década. A hora de agir é agora – antes que qualquer decisão seja finalizada e a injustiça se torne uma mancha permanente no mundo do esporte.”

A Copa do Mundo FIFA de 2022, vencida pela Argentina, foi marcada por graves preocupações com os direitos humanos. Fotografia: Tom Jenkins/The Guardian

A intervenção do BWI ocorre menos de duas semanas depois de um grupo de importantes advogados disse que a Fifa não conseguiu se envolver com eles sobre uma submissão legal relativa aos direitos humanos no reino. O grupo, que incluía um ex-presidente do comitê de governança independente da Fifa, disse que a resposta “simplesmente não foi boa o suficiente” e argumentou que a Fifa estava “lidando com o diabo” ao levar o torneio para o reino.

A queixa da IBW à Organização Internacional do Trabalho registou violações dos direitos humanos contra 21.000 trabalhadores migrantes na Arábia Saudita, incluindo trabalhadores das Filipinas, Nepal, Paquistão, Índia e Bangladesh que trabalharam na construção de infra-estruturas sauditas.

O sindicato diz que as respostas às reclamações do governo saudita têm sido lentas. Cita o exemplo de 8.830 trabalhadores filipinos da agora liquidada empresa Saudi Oger que ficaram sem salário, segundo depoimentos de trabalhadores, por vezes durante anos. A IBW afirma que apenas 1.352 foram compensados ​​pelas perdas e outros foram forçados a contrair empréstimos para cobrir despesas familiares.

Em dezembro, a Fifa deverá confirmar que a Arábia Saudita, única candidata, ganhará o direito de sediar a Copa do Mundo de 2034. O órgão diretivo está compilando “relatórios de avaliação de propostas” que serão publicados antes da decisão. Um dos três componentes centrais da avaliação é um “relatório de risco” que, entre outros critérios, avalia a sustentabilidade e os direitos humanos.

A ICM argumenta que, com os sindicatos e as organizações não-governamentais estrangeiras banidas na Arábia Saudita, é vital que a Fifa tenha em conta quaisquer submissões que dêem uma imagem da vida no terreno no país. O Artigo 7 da política de direitos humanos da FIFA diz: “A FIFA irá envolver-se construtivamente com as autoridades relevantes e outras partes interessadas e fará todos os esforços para defender as suas responsabilidades internacionais em matéria de direitos humanos”.

A Fifa e o ministério saudita de recursos humanos e desenvolvimento social foram contatados para comentar o assunto.