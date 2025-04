Conheça o casal com Down que está junto há 30 anos; muito amor

O casal com síndrome de Down, da Argentina, já está junto há mais de 30 anos. Superou o preconceito! – Foto: Fabian Marelli

Por mais de 30 anos, esse casal com síndrome de Down da Argentina, dedica a vida um pelo outro. Com muito amor, eles superaram o preconceito e fizeram história.

A dupla se conheceu em um evento organizado pela Associação de Sìndrome de Down da República Argentina (ASDRA) e, com o tempo, construiu uma amizade. De amigos para namorados e, por fim, marido e mulher.

Hoje eles vivem em um lar repleto de lembranças e fotografias que contam a trajetória do casal. No último fim de semana comemoraram cinco anos de casados, e Santiago fez questão de presentear a esposa com flores novinhas!