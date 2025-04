Condenação por Pen Politicamente motivada, Chefe do Partido afirma – DW – 04/04/2025

Inconformados com a constante ameaça de “sequestro” de uma determinada dog, amigos liderados por um veterinário se uniram para ajudar um homem alvo de preconceito. Assim, Jhonny, um morador em situação de rua, e Manhosa, a cachorrinha e fiel escudeira, sob ameaça de roubo, ganharam uma plaquinha de “proteção” que avisa que a pequena tem tutor e lar. Fixado no carrinho, o aviso está ali como alerta.

“Não me leve embora, eu já tenho casa”, diz a plaquinha, que informa que a Manhosa vive com Jhonny, ambos em situação de rua, mas que ela, embora com necessidades especiais, é atendida pelo Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte, MG. Também há vários números de telefone e uma série de informações complementares.

Salva ainda bebê por Jhonny, Manhosa foi abandonada em uma caçamba de lixo com cinomose – vírus que pode comprometer o sistema nervoso -, doença que a deixou sem o movimento das patas.

Vídeo viralizou

Amigo de Jhonny, o médico veterinário Aldair Junio Woyames Pinto, de 37 anos, resolveu contar a história de Manhosa e o eterno risco de ser sequestrada. O vídeo, compartilhado nas redes, rapidamente viralizou.

Diretor do Complexo Público Veterinário de BH e coordenador do Grupo de Resgates de Animais da cidade (GRABH), Aldair detalhou que muitas pssoas teriam tentado “resgatar” a cadelinha pelo menos duas vezes nos últimos dias, o que acabou levando à implantação da placa de aviso.

“Pessoas passaram na rua e o Johnny estava fazendo o recolhimento de recicláveis. Eles acharam que a Manhosa estava abandonada e, até como uma forma de preconceito, acreditaram que ela estava mal cuidada, acusaram até o Johnny de estuprar a cachorra”, afirmou o veterinário.

Atendimento no hospital

Diante da “suspeita” infundada, Manhosa foi atendida no hospital. “Fizemos os exames de corpo delito e verificamos que não tinha a menor possibilidade disso ter acontecido. Ela não tinha lesões e aí devolvemos ela para o Jhonny e fizemos um boletim de ocorrência”, disse Aldair, inconformado com o preconceito.

A partir de então, Jhonny e Manhosa passaram a ter mais tranquilidade para circularem juntos por onde andavam. Mesmo à distância, o médico veterinário segue como guardião e protetor do novo amigo e da dog.

Nas redes sociais, a história ganhou corações. “Jhonny e Manhosa são um exemplo de amor e lealdade. Que haja mais respeito e menos julgamentos”, afirmou um internauta. “Obrigado equipe do Hospital que sonha junto comigo nesta trajetória linda que é cuidar dos animais, seja ele de quem for”, acrescentou Aldair.

Agora, em situação de rua, Jhonny e Manhosa podem circular com mais liberdade, depois que a plaquinha contra roubo foi fixada no carrinho de trabalho do humano. Foto: @patologiadoprofaldair

Olhe só como ficou o carrinho do nosso amigo, depois da fixação da plaquinha de “proteção” da cachorrinha:





