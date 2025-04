Cientista cria maneira de fazer foie gras sem crueldade com patos: ‘Sempre foi um sonho’

Um cientista conseguiu criar o foie gras, um dos pratos mais luxuosos do mundo, sem crueldade e alimentação forçada dos patos.

O alimento é feito a partir do fígado de patos e gansos submetidos a um método cruel de alimentação forçada, conhecido como gavagem. Agora, a realidade pode mudar. A descoberta foi liderada por Thomas Vilgis, do Instituto Max Planck, na Alemanha.

A partir de enzimas que ajudam a digerir a gordura no animal, o grupo conseguiu imitar as atividades que ocorrem naturalmente no corpo do pato. Fazendo isso, foi possível conseguir resultados muito semelhantes ao foie gras tradicional.

Como funciona

Diferente do método mais conhecido, que faz com que o fígado do animal inche até dez vezes mais, a nova abordagem é um processo científico.

Os pesquisadores descobriram que uma enzima chamada lipase, extraída da levedura Candida rugosa, pode modificar a estrutura da gordura dos patos para imitar a textura genuína.

Ao tratar a gordura com a enzima antes de misturar no fígado, o grupo conseguiu replicar a distribuição microscópica da gordura.

Essa reação é a responsável pela sensação única na boca ao provar da iguaria.

Testes iniciais

Em testes iniciais, Thomas, que é um apreciador do prato, explicou que a textura e sabor ficaram bem similares.

“O sabor praticamente não tinha nenhuma diferença. Nós simplesmente não precisamos matar animais por um momento fugaz de desgustação”, disse em entrevista ao New Scientist.

Publicado no último dia 25 de março na AIP Publishing, a novidade já mexeu no mundo científico.

Novo caminho

A produção convencional do foie gras é probidade em vários países.

Por isso, a busca por uma alternativa ética é cada dia maior. A nova descoberta é um avanço para o que os cientistas chamam de gastronomia sustentável.

O processo já está sendo patenteado e em fase de negociação com empresas do setor alimentício.

A equipe fez um teste de deformação para garantir que ele tenha as mesmas qualidades do prato original. – Foto: Thomas Vilgis







