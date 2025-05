Idosa vende bolo na rua para sobreviver e mora em casa que está desabando. Ajude

Filho de mãe espanhola e pai francês, nascido nos Estados Unidos, ele escolheu o Peru como país por adoção e afeto. Robert Francis Prevost, de 69 anos, é chamado de peruano no país vizinho. Ele não só ama América Latina, como conhece muito a região. Leão XIV fala português e esteve duas vezes no Brasil.

O novo pontífice esteve em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A expectativa era que Prevost viesse em abril a Aparecida do Norte, em SP. Mas com a morte do papa Francisco a viagem foi adiada.

Leão XIV é conhecido no Peru e pelos demais religiosos por sua luta pelas causas sociais e ambientais. A escolha do nome tem relação direta a dois outros papas que se chamaram Leão. Magno, o primeiro, na Idade Média, que lutou contra a violência, e Leão XIII, que defendeu os mais pobres.

Apaixonado por esportes

O novo papa ama esportes em geral. Mas se diz “completamente aficionado” por tênis a exemplo de Francisco que adorava futebol. Leão XIV também gosta muito de basebol e aprendeu a acompanhar futebol, torcendo pelo Alianza Lima, do Peru, depois de morar quase duas décadas no país vizinho.

Poliglota, o novo pontífice fala inglês, francês, italiano, espanhol e português. Impressiona por ter um mínimo de sotaque e pela versatilidade. É um profundo conhecedor das leis da Igreja. Fez especialização em Direito Canônico, algo que volta e meia vem à tona por causa das questões dos católicos divorciados, dos fiéis LGBTQIA+ e da inserção de mais mulheres.

Mudanças climáticas e sustentabilidade

Ambientalista, Prevost é um defensor do meio ambiente, da preservação da natureza e do combate à devastação. Preocupado com o avanço do desmatamento, o novo Papa costuma tocar no assunto sempre que possível.

No ano passado, ao participar de uma reunião sobre mudanças climáticas e sustentabilidade, Leão XIV diz o ser humano não pode agir como “tirano” diante do avanço da destruição ambiental.

Segundo o novo pontífice, ações urgentes são mais do que necessárias.

O Papa Leão XIV, que esteve em Guarulhos e Belo Horizonte no Brasil, é um defensor de causas sociais e ambientais. Foto: CNBB/@xvatican







