Criança autista desaparecida é resgatada em rodovia movimentada; vídeo

Assim que perceberam o desaparecimento, os familiares acionaram o 911.

Mobilização grande

A busca contou com um helicóptero e mensagens de alerta enviadas à população.

A comunidade se mobilizou rapidamente para ajudar nas buscas.

Todos tinham atenção máxima e qualquer sinal de pista era comunicado à polícia.

Momento do alívio

Por volta das 17h, o despachante Shiloh Cobert, que estava de folga, viu uma criança com as mesmas características perto da rampa de acesso à rodovia.

Mesmo fora de serviço, ele chamou o reforço, parou o carro e seguiu o menino até o canteiro central da estrada.

A tensão era grande: qualquer movimento brusco o garoto poderia correr para o meio dos carros.

Ação policial

Quando os policiais chegaram, o pequeno estava no topo de um barranco.

Assustado, ele pulou o guarda-corpo e correu pela rodovia.

Os agentes Cody Green e Michael Moser não hesitaram: pularam a proteção e correram atrás dele.

Depois de alguns minutos de perseguição, o menino foi entregue à famila, sem ferimentos. Final feliz!

“O Gabinete do Xerife do Condado de San Diego gostaria de agradecer ao despachante do xerife Shiloh Corbet, aos delegados Cody Green e Michael Moser, bem como à delegacia do xerife de Santee, à subdelegacia do xerife de Lakeside, ao ASTREA do xerife, ao centro de comunicações do xerife e a vários bons samaritanos por trabalharem juntos para encontrar a criança desaparecida e colocá-la em segurança.”

O momento desesperador foi capturado em vídeo:

